‘റാഞ്ചൽ’ ഭീതി ഒഴിയാതെ റാഞ്ചി; യുപിഎ എംഎൽഎമാർ ഛത്തീസ്ഗഡിലേക്ക്

റാഞ്ചി ∙ മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറന് അയോഗ്യതാ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന ജാർഖണ്ഡിൽ ഭരണകക്ഷി എംഎൽഎമാരെ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന അയൽ സംസ്ഥാനമായ ഛത്തീസ്ഗഡിലേക്കു മാറ്റും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽനിന്നും ബസിൽ യാത്ര തിരിച്ച യുപിഎ എംഎൽഎമാർ റാഞ്ചി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. ഇവിടെനിന്നും വിമാനമാർഗമാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് തലസ്ഥാനമായ റായ്പുരിലേക്കു പോകുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറനും എംഎൽഎമാർക്കൊപ്പമുണ്ട്.

ശനിയാഴ്ച, യുപിഎ എംഎൽഎമാർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം മൂന്നു ബസുകളിലായി റാഞ്ചിയിൽനിന്നു പോയത് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയാക്കിയിരുന്നു. ഛത്തീസ്ഗഡിലേക്കോ ബംഗാളിലേക്കോ പോകാനാണു നീക്കമെന്നും പ്രചാരമുണ്ടായി. എന്നാൽ, തൊട്ടടുത്ത ഖൂംടി ജില്ലയിലെ ലത്‌റാതു ഡാം സന്ദർശിച്ചശേഷം ഇവർ തലസ്ഥാനമായ റാഞ്ചിയിൽ രാത്രി തിരിച്ചെത്തി.

ഹേമന്ത് സോറനെ അയോഗ്യനാക്കാനുള്ള ഗവർണറുടെ വിജ്ഞാപനം ഏതു നിമിഷവും വന്നേക്കാമെന്ന സൂചനുള്ളതിനാൽ, സംസ്ഥാനത്തു രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയാണ്. എംഎൽഎമാരെ ബിജെപി റാഞ്ചാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നടപടികൾ. ഭരണപക്ഷത്തുള്ള ജെഎംഎം, കോൺഗ്രസ്, ആർജെഡി എന്നീ പാർട്ടികൾ സ്വന്തം എംഎൽഎമാരുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലാണ്. ഏതു സാഹചര്യവും നേരിടാൻ ഭരണപക്ഷം തയാറാണെന്നും ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച (ജെഎംഎം) അറിയിച്ചിരുന്നു.

81 അംഗ നിയമസഭയിൽ ജെഎംഎം 30, കോൺഗ്രസ് 18, ആർജെഡി 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് അംഗബലം. ബിജെപിക്ക് 26 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. റാഞ്ചിയിലെ തന്റെ കരിങ്കൽ ഖനിക്കു സോറൻ ഭരണസ്വാധീനമുപയോഗിച്ച് അനുമതി പുതുക്കിയെടുത്തെന്ന പരാതിയിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ നടപടിക്കൊരുങ്ങുന്നത്. ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ 9എ വകുപ്പുപ്രകാരം ഹേമന്ത് സോറനെ അയോഗ്യനാക്കണമെന്നായിരുന്നു പരാതിയിലെ ആവശ്യം.

സർക്കാരിന്റെ കരാർ പണികൾ ഏറ്റെടുത്താൽ അയോഗ്യത വരുന്നതു സംബന്ധിച്ചാണ് 9എ വകുപ്പ്. കരാർ നിലവിലുള്ള കാലത്തേക്കാണ് അയോഗ്യത. പരാതിക്ക് ആധാരമായ ഖനന കരാർ സോറൻ അവസാനിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ തന്നെ അയോഗ്യത വന്നാലും മത്സരവിലക്കുണ്ടാകില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ചശേഷം വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കാം– 6 മാസത്തിനകം ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ജയിച്ചാൽ മതി.

