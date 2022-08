കൊച്ചി∙ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ശമ്പളം നൽകാൻ ബാധ്യതയില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ. ശമ്പളവിതരണത്തിന് ധനസഹായം നൽകണമെന്ന വിധിക്കെതിരെ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നും സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർക്കു ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ നൽകേണ്ട ശമ്പളത്തിനും ഉത്സവ ബോണസിനും വേണ്ട തുക സർക്കാർ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. ഇതിനു വേണ്ട 103 കോടി രൂപയിൽ കോർപറേഷന്റെ പക്കലുള്ളതിന്റെ ബാക്കി സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനു മുൻപു സർക്കാർ നൽകണം. സർക്കാരിനു വേണമെങ്കിൽ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ആസ്തികളിൽ നിന്ന് പണം തിരികെ ഈടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ആർ.ബാജി ഉൾപ്പെടെ ഒരു കൂട്ടം ജീവനക്കാരുടെ ഹർജിയിലാണു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇതിനെതിരെയാണ് സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകിയത്.

English summary: Govt not responsible for salary ciris in KSRTC