‘2024ൽ ബിജെപി മുക്ത ഭാരതം’ മുദ്രാവാക്യവുമായി കെസിആർ; ബുധനാഴ്ച നിതീഷിനെ കാണും

പട്ന∙ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവു (കെസിആർ) ബുധനാഴ്ച ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. നിതീഷ് കുമാറിനെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടാനുള്ള ജനതാദൾ (യു) നീക്കത്തിനിടെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ സന്ദർശനത്തിനു രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം കൈവന്നിട്ടുണ്ട്.

നിതീഷ് കുമാറിനെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയാക്കാൻ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു നേരത്തേ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. വിജയസാധ്യതയില്ലെന്നു ബോധ്യമായതിനാലാണ് നിതീഷ് കുമാർ താൽപര്യമെടുക്കാതിരുന്നത്. തെലങ്കാനയിൽ അടുത്തിടെ സംഘടിപ്പിച്ച റാലിയിൽ ‘2024ൽ ബിജെപി മുക്ത ഭാരതം’ എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിയ ശേഷമാണു ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ ബിഹാർ സന്ദർശനം. കർഷകരുടെ സർക്കാരാകും ഭാവിയിലെന്ന പ്രവചനവും അദ്ദേഹം നടത്തി.

ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവുമായി അടുപ്പമുള്ള ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ബിഹാറിലെ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറിയുടെ അണിയറയിലുണ്ടായിരുന്നു. നിതീഷ് കുമാറിന്റെ മുന്നണി മാറ്റത്തിനു മുൻപു തേജസ്വി യാദവ് പല തവണ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിനെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.

കശ്മീരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ബിഹാർ സ്വദേശികളായ സൈനികരുടെയും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെയും കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള തെലങ്കാന സർക്കാരിന്റെ ധനസഹായ വിതരണവും ബുധനാഴ്ച ചന്ദ്രശേഖർ റാവു നിർവഹിക്കും.



