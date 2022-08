കർണാടകയിൽ കനത്ത മഴ; ബെംഗളൂരുവിൽ വെള്ളക്കെട്ട്: കാർ കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 2 മരണം

ബെംഗളൂരു ∙ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ബെംഗളൂരുവിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ട് ജനജീവിതം താറുമാറാക്കി. പലയിടത്തും മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു. സ്‌കൂളുകൾക്കും കോളജുകൾക്കും ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബെംഗളൂരു-മൈസൂർ ഹൈവേയിൽ വെള്ളക്കെട്ടിനെ തുടർന്ന് വാഹനങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. രാമനഗരയിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു.

In Karnataka also heavy rain pic.twitter.com/1XgFv1Qg9Q — Bharatiya (@Bharatiya28722) August 30, 2022

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു. അതേസമയം, റായ്ച്ചുർ ജില്ലയിലെ മാസ്കിയിൽ കാർ കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. പുരുഷനും സ്ത്രീയുമാണ് മരിച്ചത്. മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാർ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് റജിസ്ട്രേഷനാണ്. ബെംഗളൂരു, ബെലഗാവി, ഗദഗ്, കൊപ്പൽ, ഹാവേരി, ധാർവാഡ്, ബെല്ലാരി, ദാവണഗരെ, ചിത്രദുർഗ, തുമകുരു, ചിക്കബല്ലാപ്പുർ, കോലാർ, രാംനഗർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത മൂന്നു ദിവസത്തേക്ക് തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്യുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെ രാമനഗര ഉൾപ്പെടെയുള്ള വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.



