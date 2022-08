‘പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ക്ലീൻ ചിറ്റ്; ലോക്കറിൽ സിബിഐ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹിയിലെ മദ്യനയക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ തന്റെ കുടുംബത്തിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് ലഭിച്ചെന്നും റെയ്ഡിൽ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്റെ വീട്ടിലും ബാങ്ക് ലോക്കറിലും ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ. ഗാസിയാബാദ് ബാങ്കിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോക്കർ ഇന്ന് സിബിഐ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സിസോദിയ.



‘‘ലോക്കറിൽ എന്റെ മക്കളുടെയും ഭാര്യയുടെയും 70,000 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി എന്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാൽ, ലോക്കർ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവിൽ നടത്തിയ എല്ലാ റെയ്ഡുകളിലും എനിക്കും കുടുംബത്തിനും ക്ലീൻ ചിറ്റ് ലഭിച്ചു. ഒന്നും കണ്ടെത്തില്ലെന്ന് സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അറിയാം. എന്നാൽ കുറച്ചുദിവസത്തേക്ക് എന്നെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാനായി എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സമ്മർദത്തിലായിരുന്നു’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഉപമുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം ‘വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയ’ത്തിൽനിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും തങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഡൽഹി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അനിൽ ബൈജാലിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് പുതിയ മദ്യനയം കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് സിബിഐയുടെ വാദം. അനർഹരായവർക്ക് കൈക്കൂലിക്ക് പകരമായി മദ്യ ലൈസൻസ് നൽകിയെന്ന് സിബിഐ ആരോപിക്കുന്നു. കേസിൽ 15 പ്രതികളിൽ ഒരാളാണ് മനീഷ് സിസോദിയ.

English Summary: Manish Sisodia Says "Clean Chit In PM's Probe, CBI Found Nothing In Locker"