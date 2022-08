ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആംആദ്മി പാർട്ടിയുടെ (എഎപി) മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി സാമൂഹിക പ്രവർത്തക മേധാ പട്കർ മത്സരിക്കുമെന്ന അവകാശവാദവുമായി ബിജെപി വക്താവ്. ആരായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെന്ന് കക്ഷിരാഷ്ട്രീയഭേദമെന്യെ എല്ലാവരും നോക്കിയിരിക്കെയാണ് മുംബൈ ബിജെപി വക്താവ് സുരേഷ് നഖുവയുടെ അവകാശവാദം.

‘‘എനിക്കുകിട്ടുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യാവിരുദ്ധ, വികസനവിരുദ്ധ, ഗുജറാത്ത് വിരുദ്ധ മേധാ പട്കറിനെ ആയിരിക്കും ഗുജറാത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്കു അരവി‍ന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക’’ – സുരേഷ് നഖുവ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഈ വർഷം ഡിസംബറിൽ ഗുജറാത്ത് നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. 2014ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മേധാ പട്കർ എഎപി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, മേധാ പട്കറിനെ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയുള്ള ‘അർബൻ നക്സൽ’ എന്നു ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ ഞായറാഴ്ച വിശേഷിപ്പിച്ചതു പുതിയൊരു വിവാദമായി.

‘‘നർമദ നദിയിലെ വെള്ളം കച്ചിൽ എത്തിയപ്പോൾ, അൻപതു വർഷങ്ങളായി ഈ വെള്ളം കച്ചിന് ലഭ്യമാക്കാതിരിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടവരെക്കൂടി നമ്മൾ ഓർമിക്കണം. നർമദ അണക്കെട്ട് പദ്ധതിയെ എതിർത്ത അർബൻ നക്സലുകള്‍ ആരെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം’’ – പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭുജ് ജില്ലയിലെ ജനക്കൂട്ടത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ പട്ടേൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: Medha Patkar to be announced as Arvind Kejriwal Lok Pal Dal's CM face in Gujarat, claims BJP's Suresh Nakhua