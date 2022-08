ഈദ്ഗാഹ് മൈതാനത്ത് തൽക്കാലം ഗണേശ ചതുർഥി ആഘോഷം വേണ്ട: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബെംഗളൂരുവിലെ ഈദ്ഗാഹ് മൈതാനത്ത് തൽക്കാലം ഗണേശ ചതുർഥി ആഘോഷം വേണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അടിയന്തര ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. ആഘോഷം മറ്റൊരിടത്ത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയ കോടതിയുടെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച്, ബെംഗളൂരു ഈദ്ഗാഹ് മൈതാനത്ത് തൽസ്ഥിതി തുടരട്ടെയെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.

ഈദ്ഗാഹ് മൈതാനത്ത് മറ്റു മതാഘോഷങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്‍ക്കത്തില്‍ കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്ന് മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് നിര്‍ദേശിച്ചു. ഗണേശ ചതുര്‍ഥി ആഘോഷത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയതിനെതിരെ കര്‍ണാടക വഖഫ് ബോര്‍ഡ് നല്‍കിയ ഹര്‍ജി ആദ്യം സുപ്രീംകോടതിയുടെ രണ്ടംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചെങ്കിലും, ജഡ്ജിമാര്‍ക്ക് സമവായത്തിലെത്താന്‍ കഴിയാതായതോടെ അടിയന്തരമായി വാദം കേള്‍ക്കാന്‍ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന്‍റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടുകയായിരുന്നു.

ഗണേശ ചതുർഥിയോടനുബന്ധിച്ച് ഈദ്ഗാഹ് മൈതാനത്ത് പന്തലുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന കർണാടക സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം കർണാടക ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, കർണാടക വഖഫ് ബോർഡ് 200 വർഷമായി ഈ സ്ഥലത്ത് മതപരമായ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് വാദിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചവിട്ടിമെതിക്കാമെന്ന ധാരണ നൽകരുതെന്ന് കർണാടക വഖഫ് ബോർഡിനുവേണ്ടി അഭിഭാഷകന്‍ ദുഷ്യന്ത് ദവെ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. മൈതാനത്ത് 200 വര്‍ഷമായി മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ആഘോഷപരിപാടികള്‍ നടക്കാറില്ലെന്നും മറ്റ് മതാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കാന്‍ ബെംഗളൂരു മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന് അവകാശമില്ലെന്നും മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ കപില്‍ സിബലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എന്നാല്‍, രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് പ്രദേശം അനുവദിക്കണമെന്നും, സ്ഥിരമായ ഒന്നും ഇവിടെ പണിയില്ലെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുവേണ്ടി അഭിഭാഷകന്‍ മുകുൾ റോഹ്തഗി കോടതിയെ അറിയിച്ചു.



