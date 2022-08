ചെന്നൈ∙ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ചെങ്കൽപ്പെട്ടിൽ തിക്കും തിരക്കുമുള്ള ബസിന്റെ ഫുട്‌ബോർഡിൽ നിന്ന് വീണ് സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥിക്ക് പരുക്കേറ്റു. സെയ്യൂരിൽ നിന്ന് അച്ചരപ്പാക്കത്തേക്കു പോവുകയായിരുന്ന ബസിലാണ് സംഭവം. ഫുട്‌ബോർഡിൽ തൂങ്ങിപ്പിടിച്ചുനിൽക്കുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥി റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീഴുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. വിദ്യാർഥികൾ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി പേര്‍ ഫുട്‌ബോർഡിൽ തൂങ്ങിപിടിച്ചുനിൽക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മധുരയിൽ ബസിന്റെ ഫുട്‌ബോർഡിൽ നിന്ന് വീണ് സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥി മരിച്ചതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവം.



English Summary: School student left injured after falling off footboard of overcrowded bus in TN's Chengalpattu