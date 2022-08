ന്യൂഡൽഹി∙ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞെടുപ്പ് വേണമെന്ന നിലപാട് ആവര്‍ത്തിച്ച് ശശി തരൂര്‍ എംപി‍. എന്നാല്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മല്‍സരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോള്‍ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു തരൂരിന്റെ മറുപടി. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഗാന്ധി കുടുംബത്തിനു പുറത്തുള്ളയാള്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായാല്‍ ജി23 പ്രതിനിധിയായി ശശി തരൂര്‍ മല്‍സരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഗാന്ധി കുടുംബത്തില്‍നിന്ന് സ്ഥാനാര്‍ഥിയുണ്ടായാല്‍ മനീഷ് തിവാരിയായിരിക്കും മത്സരിക്കുക.

പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ നേർവഴിക്കു നടത്തുകയെന്ന ജി 23 സംഘത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടിന്റെ ഭാഗമാണിത്. പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് 2020 ഓഗസ്റ്റിലാണു തിരുത്തൽവാദി സംഘമായി ജി 23 രൂപപ്പെട്ടത്. അതിനെ നയിച്ച ഗുലാം നബി ആസാദ് പാർട്ടി വിട്ടതു ശരിയായില്ലെന്ന വികാരം സംഘാംഗങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്.

പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒക്ടോബർ 17നാണു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ഥാനാർഥി മാത്രമാണുള്ളതെങ്കിൽ നാമനിർദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിയായ ഒക്ടോബർ എട്ടിനു തന്നെ വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിക്കും.

