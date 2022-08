ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കാൻ വൈകി; 12 വയസ്സുകാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തി മാതാപിതാക്കളുടെ ക്രൂരത

അംബികാപുർ (ഛത്തീസ്ഗഡ്)∙ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാത്തതിന് 12 വയസ്സുകാരിയെ മാതാപിതാക്കൾ കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം മൃതദേഹം വനത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. കുറ്റകൃത്യത്തിനുശേഷം പൊലീസിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ മകളെ കാണാനില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് ദമ്പതികൾ പരാതിയും നൽകി. എന്നാൽ, കുറ്റകൃത്യത്തിലെ പങ്കാളിത്തം തെളിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് ഇവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

വിശ്വനാഥ് എക്ക, ഭാര്യ ദിൽസ എക്ക എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ സർഗുജ ജില്ലയിലെ ഖല ദാരിമ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനും വീട്ടിലെ കന്നുകാലികൾക്ക് തീറ്റ നൽകാനും വൈകിയതിന്റെ ദേഷ്യത്തിലാണ് പെൺകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പ്രതികള്‍ സമ്മതിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഇരുവർക്കും പങ്കുള്ളതായി തെളിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ജൂൺ 28ന്, വിശ്വനാഥ് എക്ക വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മകൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും കന്നുകാലികൾക്ക് തീറ്റ നൽകിയില്ലെന്നും കണ്ടെത്തി. കുപിതനായ ഇയാൾ മകളെ വടികൊണ്ട് മർദിച്ചു. ഇതിനിടെ പെൺകുട്ടി നിലത്ത് വീഴുകയും തല കല്ലിൽ ഇടിക്കുകയും ചെയ്തു. പെൺകുട്ടി സംഭവസ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചു. ഈ സമയം ദിൽസയും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.

പിന്നീട് വിശ്വനാഥ് എക്കയും ദിൽസയും ചേർന്ന് മൃതദേഹം സമീപത്തെ വനത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായതായി അടുത്ത ദിവസം ദാരിമ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പൊലീസ് പെൺകുട്ടിക്കായി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 26ന് വിശ്വനാഥ് എക്ക പൊലീസിനെ സമീപിക്കുകയും തന്റെ മകളുടെ ജീർണിച്ച മൃതദേഹം വനത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും വസ്ത്രങ്ങളും ചെരിപ്പുകളും ഉപയോഗിച്ച് അവളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും പറഞ്ഞു. ഇരുവരെയും തുടർന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും ആദ്യം കള്ളം പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ മകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു.

ഇരുവർക്കുമെതിരെ കൊലപാതകം, തെളിവു നശിപ്പിക്കൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



English Summary: They Killed Their 12-Year-Old Daughter. She Hadn't Cooked Food On Time.