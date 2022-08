അമേഠി: കേന്ദ്രമന്ത്രിയും അമേഠി എംപിയുമായ സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ ശബ്ദം ഫോണില്‍ തിരിച്ചറിയാതിരുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍. ഔദ്യോഗികകൃത്യ നിര്‍വഹണത്തില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന കുറ്റമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.



മുസാഫിര്‍ഖാന തെഹ്‌സിലിനു കീഴിലുള്ള പൂരെ പഹല്‍വാന്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ താമസിക്കുന്നയാള്‍ ഓഗസ്റ്റ് 27ന് സ്മൃതി ഇറാനിക്കു നല്‍കിയ പരാതിയാണ് സംഭവത്തിന് ആധാരം. അധ്യാപകനായിരുന്നു പിതാവ് അന്തരിച്ചുവെന്നും മാതാവിന് അര്‍ഹതപ്പെട്ട പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കാന്‍ വൈകുന്നുവെന്നുവെന്നും ആയിരുന്നു പരാതി. ദീപക് എന്ന ക്ലര്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധന നടത്താന്‍ വൈകുന്നതാണ് കാരണമെന്നും പരാതിക്കാരനായ കരുണേഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കാനായി സ്മൃതി ഇറാനി ഫോണില്‍ വിളിച്ചപ്പോള്‍ ദീപക്കിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതോടെ മന്ത്രിയുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ചീഫ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓഫിസര്‍ ഫോണ്‍ വാങ്ങി ദീപക്കിനോട് തന്നെ ഓഫിസിലെത്തി കാണാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ മുസാഫിര്‍ഖാന സബ് ഡിവിഷണല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റിനു നിര്‍ദേശം നല്‍കി. റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചതിനു ശേഷം നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സിഡിഒ അറിയിച്ചു.

