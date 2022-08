‘ഇങ്ങോട്ടു നോക്കി സംസാരിക്കാൻ’ നൗഷാദ്; ‘അങ്ങോട്ടു നോക്കിയാൽ എന്താ കുഴപ്പ’മെന്ന് സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോകായുക്ത ഭേദഗതി ബില്ലിന്റെ ചർച്ചയ്ക്കിടെ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും സ്പീക്കർ ചെയറിലുണ്ടായിരുന്ന എം.നൗഷാദ് എംഎൽഎയും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ഭരണപക്ഷ എംഎൽഎമാർ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയതോടെ ‘ഇതെന്തു മര്യാദയാണ്‌? ഞാനല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇരിക്ക്’ എന്ന് സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്പീക്കർ ചെയറിലുണ്ടായിരുന്ന എം.നൗഷാദും ബഹളം വച്ചവരോട് ഇരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബഹളം തുടർന്നതോടെ, ‘ നിങ്ങൾക്കെന്താ അവകാശം, ഞാനല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത്’ എന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ വീണ്ടും ഇടപെട്ട നൗഷാദ്, ‘ഇങ്ങോട്ടു നോക്കിപ്പറയൂ’ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ‘അതെന്താ അങ്ങോട്ടു നോക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ’ എന്നായി സതീശൻ. ചെയറിനെ നോക്കി സംസാരിക്കണമെന്ന് നൗഷാദും അങ്ങോട്ടു നോക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്ന് സതീശനും ആവർത്തിച്ചതോടെ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് രൂക്ഷമായി. ചെയറിനെ നോക്കി സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് നൗഷാദ് ചോദിച്ചു. ആദ്യം ബഹളം വയ്ക്കുന്നവരെ ഇരുത്താൻ സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇതോടെ, അവരോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ചെയറിനെ നോക്കി സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്നായി നൗഷാദ്. ‘ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ. ലെറ്റ് മീ കംപ്ലീറ്റ്’ എന്ന് സതീശൻ കയർത്തതോടെ ‘ഇതെന്താ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണോ’ എന്ന് നൗഷാദും ശബ്ദമുയർത്തി. ‘അവരോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് താങ്കളോട് സംസാരിച്ചതെന്ന്’ നൗഷാദ് ഓർമിപ്പിച്ചു.

‘അതൊന്നുമല്ല. ഞങ്ങളിവിടെ കുറേ നാളായല്ലോ ഇരിക്കുന്നു’എന്ന് സതീശൻ മറുപടി പറഞ്ഞതോടെ ഭരണപക്ഷത്തെ മറ്റ് എംഎൽഎമാരും ബഹളം വച്ചു. അതിനിടെ ഭരണപക്ഷ എംഎൽഎമാരോട് ഇരിക്കാൻ നൗഷാദ് വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

‘നമ്മൾ രണ്ടു പേരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ടു നോക്കിയത്. അങ്ങോട്ടു നോക്കാതെ പേപ്പറുകൊണ്ട് മുഖം മറച്ചുവച്ച് സംസാരിക്കാനാകുമോ’ എന്ന് സതീശൻ ചോദിച്ചു.

കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വേണ്ടെന്നും അവരോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് താങ്കളോട് സംസാരിച്ചതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ നൗഷാദ്, ഭരണപക്ഷ പ്രതിനിധികൾ ബഹളം വച്ചത് പരിശോധിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു.

‘അതൊന്നും വേണ്ടെന്നും അങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടെ’ന്നുമായി സതീശൻ. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഈ ഭാഷ തന്നെ തെറ്റാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇവിടെനിന്ന് സംസാരിക്കാനാവില്ലെന്നും നൗഷാദ് തിരിച്ചടിച്ചു. ഇതോടെ ഇരുപക്ഷത്തെ എംഎൽഎമാരും തമ്മിൽ ബഹളമായി. എംഎൽഎമാർ സ്പീക്കറിന്റെ ചേംബറിനു മുന്നിൽവന്ന് ബഹളം വച്ചപ്പോൾ, ‘എവിടിരുന്നാലും അവിടുത്തെ പണിയേ ചെയ്യൂവെന്നും ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിന്റെ പണി ചെയ്യു’മെന്നും നൗഷാദ് പറഞ്ഞു. ബഹളത്തെ തുടർന്ന് സഭ തടസ്സപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇരുകൂട്ടരെയും സീറ്റുകളിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു.



English Summary: VD Satheesan and M Naushad war of words in kerala assembly