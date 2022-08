ജിഡിപി വളർച്ച 13.5%; ആർബിഐ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കുറവ്; വളർച്ചാ വേഗത്തിൽ മികവ്

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്കിൽ വൻ വർധന. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ജിഡിപി 13.5% ആണ്. തൊട്ടു മുൻപുള്ള പാദത്തേക്കാൾ 4.1% ആണ് വർധന. ഉപഭോഗത്തിൽ ഉള്ള വർധനയാണ് വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടാൻ കാരണം. എന്നാൽ നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ജിഡിപി 16.2 ശതമാനത്തിൽ എത്തുമെന്നായിരുന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് പ്രതീക്ഷ. എങ്കിലും ഏറ്റവും വേഗം വളർച്ച കൈവരിച്ച വർഷം എന്ന പ്രത്യേകത ഇത്തവണയുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ 20.1% ആയിരുന്നു വളർച്ച നിരക്ക്. അതേസമയം, സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ജിഡിപി 15.2% എത്തുമെന്നായിരുന്നു. ബ്ലൂംബർഗിന്റെ സർവേയിൽ അത് 15.3% ആയിരുന്നു.

അതേസമയം, ഈ പാദത്തിൽ ചൈനയുടെ വളർച്ച 0.4% ആയിരുന്നു.



