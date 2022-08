തിരുവനന്തപുരം∙ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിര്‍മാണം നിര്‍ത്തിവച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പ്രതിനിധികളെ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി വിദഗ്ധ പഠനം നടത്തണമെന്ന് സമരസമിതി ജനറല്‍ കണ്‍വീനർ മോണ്‍. യൂജിന്‍ എച്ച്.പെരേര. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമാണം നിർത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന സർക്കാർ നിലപാടു സ്വീകാര്യമല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ‌ സമരം കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കും.

സമരസമിതി ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളോട് ഒഴുക്കന്‍ മട്ടിലാണു സർക്കാർ പ്രതികരിക്കുന്നത്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപായ വലിയതുറ ഗോഡൗണിലെ ദുരിതം നിറഞ്ഞ ജീവിത സാഹചര്യമാണു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സമര രംഗത്തേക്ക് എത്തിച്ചത്. തീരശോഷണം മൂലം വീടുകള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു ക്യാംപുകളില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ക്കു വീട്ടുവാടകയായി പ്രതിമാസം 5500 രൂപ നല്‍കാമെന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. നഗരപ്രദേശത്ത് ഈ തുകയ്ക്ക് വാടകവീട് കിട്ടില്ല. വീട് വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാന്‍ വലിയ തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി നല്‍കണം. സര്‍ക്കാര്‍ വീട് വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത് ക്യാംപിലെ അന്തേവാസികള്‍ക്ക് നൽകണം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്താന്‍ ജില്ലാ കലക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്നു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ചര്‍ച്ച നടന്നില്ല.

തുറമുഖ നിര്‍മാണ കരാര്‍ വ്യവസ്ഥതകളിലെ കെടുകാര്യസ്ഥതകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള 2017ലെ സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ട് പഠിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നിയോഗിച്ച രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍ കമ്മിഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തുവിടണം. കെ റെയിലിനു വേണ്ടി സ്ഥലമെടുക്കുമ്പോള്‍ വസ്തു വിലയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങ് നല്‍കുമെന്നു പറഞ്ഞ സര്‍ക്കാരാണ് വികസനത്തിനു വേണ്ടി കുടിയിറക്കപ്പെടുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അഗതികളായി കാണുന്നതെന്നും മോണ്‍. യൂജിന്‍ എച്ച്.പെരേര പറഞ്ഞു. സമരസമിതി കണ്‍വീനര്‍ ഫാ. തിയോഡോഷ്യസ് ഡിക്രൂസും വാർത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

