കോട്ടയം ∙ കെകെ റോഡിൽ പാമ്പാടി ഒൻപതാം മൈലിനു സമീപം ടാങ്കർ ലോറിയിടിച്ച് വഴിയാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു. കങ്ങഴ കുമ്മംദാനം സ്വദേശി കുട്ടപ്പനാണ് (75) മരിച്ചത്. ടാങ്കർ ലോറി തലയിലൂടെ കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു.

ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5.30 ഓടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. കുമളി ഭാഗത്തേക്ക് ഇന്ധനവുമായി പോയ ടാങ്കറാണ് ഇടിച്ചത്. അപകടത്തിൽ വാഹനത്തിനടിയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം തെറിച്ചുവീണു. പാമ്പാടി പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

