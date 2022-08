കോളജ് വിട്ട 'പാഴ് ചെക്കൻ'; കാശുകാരിൽ വമ്പൻ; വൈരക്കല്ല് 'പെറുക്കലിൽ' തുടങ്ങിയ അദാനി

വിമാനത്താവളവും വൈദ്യുതിയും തുറമുഖവും കയറ്റുമതിയും ഖനിയും സിമന്റും ഒടുവിൽ ദേശീയ മാധ്യമവും വരെ ‘കബൂലാക്കിയ’ അദാനിയുടെ കടം എത്രയാണ്..?? 2.3 ലക്ഷം കോടി രൂപ!! വാർഷിക വരുമാനം ഏതാണ്ട് ഒന്നരലക്ഷം കോടിക്കടുത്തുണ്ടെന്നതിനാൽ പലിശ അടച്ചു പോകുന്നെന്നു മാത്രം. ഇങ്ങനെ സർവ കമ്പനികളെയും ഓഹരി വാങ്ങി വിഴുങ്ങാൻ അദാനിക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു? ആരാണ് ഈ അദാനി..??!! കോമേഴ്സ് ഡിഗ്രി പഠനം രണ്ടാം വർഷം നിർത്തി പഠിത്തം മതിയാക്കി. ‘ചെക്കൻ പാഴ്’ എന്ന് എല്ലാവരും കരുതി. പക്ഷേ അങ്ങനെ കോളജ് ഡ്രോപ് ഔട്ടുകളിൽ വൻ കോടീശ്വരൻമാർ ഒരുപാടുണ്ട്. ബിൽ ഗേറ്റ്സും മാർക്ക് സക്കർബർഗും ഉൾപ്പടെ. ഇന്ത്യയിൽ വിപ്രോ മുൻ ചെയർമാൻ അസിം പ്രേംജിയും സാക്ഷാൽ മുകേഷ് അംബാനിയും അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റാൻഫഡ് സർവകലാശാലയിൽ എംബിഎ പഠനം പാതിവച്ചു നിർത്തി സലാം പറഞ്ഞവരാണ്. അത്തരം ‘പാഴ് ചെക്കൻമാരുടെ’ ഗ്രൂപ്പിലേക്കായിരുന്നു അഹമ്മദാബാദിൽ ഗുജറാത്ത് സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കവെ ഗൗതം അദാനിയുടെ വരവും. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ മൂന്നാം നമ്പർ കാശുകാരൻ!! എന്തായിരുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ ചുറ്റുപാട്??

ഗൗതം അദാനി. ചിത്രം: AFP

∙ രാജയോഗമോ?

ജ്യോതിഷത്തിൽ നീചഭംഗ രാജയോഗം എന്നൊന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ കാലം വിഷമമായിരിക്കും പിന്നീട് രാജയോഗം. 1962 ജൂൺ 24ന് (1137 മിഥുനം 10) ഞായറാഴ്ച ജനിച്ച അദാനിക്ക് അതുണ്ടായിരുന്നോ എന്നറിയില്ല. പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രം. പക്ഷേ ഗുജറാത്തിലെ ചെറിയൊരു പട്ടണമായ തരാഡിൽ ശാന്തിലാൽ അദാനിയുടേയും അമ്മ ശാന്തിയുടേയും മകനായി ജനിച്ച ഗൗതം ശാന്തിലാൽ അദാനിയുടെ ജീവിതം ഇടത്തരം സാഹര്യങ്ങളിൽ നിന്നു കൊട്ടാരങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു.

പൂരുരുട്ടായി നാളുകാർ നെടുവീർപ്പിടുന്നുണ്ടാവും–‘അടിയനും ചോതി തമ്പ്രാനും ചോതി’ എന്ന ചൊല്ലു പോലെ അടിയനും പൂരുരുട്ടായി അദാനിയും പൂരുരുട്ടാതി!!!

ഗൗതം അദാനിയും സഹോദരങ്ങളും.

ഏഴ് സഹോദരങ്ങളിൽ ഒരുവനാണ് അദാനി. കുടുംബം തരാഡിൽ നിന്ന് അഹമ്മദാബാദിലേക്കു കുടിയേറി തുണിക്കട തുടങ്ങി. ഗൗതം എന്ന കുട്ടി ഷേത്ത് ചിമൻലാൽ നാഗിനാസ് വിദ്യാലയത്തിൽ സ്കൂൾ പഠനം നടത്തി. കോളജ് പഠനം മതിയാക്കിയ പയ്യൻ മുംബൈയിലേക്കു താവളം മാറ്റി. വൈരക്കല്ലുകളുടെ വ്യാപാരത്തിൽ പ്രശസ്തമായ സാവേരി ബസാറിൽ‍ ഒരു വൈരക്കല്ല് കമ്പനിയിൽ കല്ലുകൾ പെറുക്കി തരംതിരിക്കുന്ന ജോലിയിൽ കയറി. തുടക്കക്കാർക്കുള്ള പണിയാണിത്. 1978. വലിയ മെച്ചമൊന്നുമില്ല.

1981ൽ ഏറ്റവും മൂത്ത സഹോദരൻ മൻസുഖ്ഭായ് അദാനി ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫാക്ടറി വാങ്ങിയപ്പോൾ അദാനി അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. 1985 മുതൽ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കു വേണ്ട പ്രൈമറി പോളിമേഴ്സ് കച്ചവടം നടത്തി. 1988ൽ അദാനി എക്സ്പോർട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിച്ചു. അവിടുന്നാണു തുടക്കം. ഇന്ന് നിരവധി തുറമുഖങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് ഈ കമ്പനിക്കാണ്. സർവ കമ്പനികളുടേയും മാതൃകമ്പനിയായി അദാനി എന്റർപ്രൈസസ് രൂപീകരിച്ചു. അതാണ് ഹോൾഡിങ് കമ്പനി.

അദാനി ഗ്രൂപ്പിനു കീഴിലുള്ള തുറമുഖങ്ങളിലൊന്ന്. ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്: instagram/adanionline

∙ ഗുജറാത്തിൽ വളർച്ചയുടെ തുടക്കം

കയറ്റുമതി കമ്പനിയുടെ പേരിൽ 1991 മുതൽ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളും തുണിത്തരങ്ങളും ലോഹങ്ങളും കയറ്റുമതി ചെയ്തു. ഗുജറാത്തിൽ മുന്ധ്ര തുറമുഖം വളർന്നു വരുന്ന കാലം. അദാനിക്ക് തുറമുഖത്തിന്റെ മാനേജീരിയിൽ ഔട്ട്സോഴ്സിങ് കരാർ കിട്ടി. 1993. മുന്ധ്ര തുറമുഖത്തെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഒരു ജെട്ടിയുടെ കരാർ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് തുറമുഖ രംഗത്തേക്കുള്ള പ്രവേശം. 1995ൽ മുന്ധ്ര തുറമുഖത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് കരാർ കിട്ടി. ഇന്ന് വർഷം 20 കോടി ടൺ ചരക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ തുറമുഖമാണിത്.

അതു മാത്രമോ? ഇന്ത്യയിലെ 13 തന്ത്രപ്രധാന തുറമുഖങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അദാനി പോർട്ട്സ് ലിമിറ്റഡാണ്. നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം അതിലുൾപ്പെടും. ഇന്ത്യയുടെ തുറമുഖ ശേഷിയുടെ 24% അദാനിക്കാണ്. ഇവയാണ് ആ തുറമുഖങ്ങൾ–1. മുന്ധ്ര, 2. കൃഷ്ണപട്ടണം, 3. ദാഹേജ്, 4.ട്യൂണ ടെർമിനൽ, 5.ഹസിറ, 6. മർഗാവ്, 7.കാട്ടുപ്പള്ളി, 8.എണ്ണൂർ, 9.വിശാഖപട്ടണം, 10.ധമ്റ, 11.ദിഖി. ഗുജറാത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുറമുഖങ്ങൾ–5 എണ്ണം. ഗോവയിലും കേരളത്തിലും ഒഡീഷയിലും ആന്ധ്രയിലും ഓരോന്ന്. തമിഴ്നാട്ടിൽ രണ്ടെണ്ണം. അറബിക്കടൽ തീരത്തും ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ തീരത്തും തുറമുഖങ്ങളുള്ള ഏക വമ്പനാണ് അദാനി.

അദാനി ഗ്രൂപ്പിനു കീഴിലുള്ള തുറമുഖങ്ങളിലൊന്ന്. ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്: instagram/adanionline

അദാനി പവർ 1996ൽ തുടങ്ങി. ഇന്ന് ഏകദേശം 5000 മെഗാവാട്ട് താപവൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ താപവൈദ്യുതി ഉത്പാദകൻ. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കൽക്കരി ഖനികളുണ്ട്. കൽക്കരി ഖനനം ചെയ്യുന്നതും അദാനി, അതുപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതും വിൽക്കുന്നതും അദാനി!!!

∙ അദാനി സാമ്രാജ്യം

രാജാക്കൻമാർ പണ്ട് അയൽ രാജ്യങ്ങളെ വെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചക്രവർത്തിമാരാകുമായിരുന്നു. രാജരാജ ചോളന്റെ മകൻ രാജേന്ദ്ര ചോളൻ അങ്ങനെ ഉത്തരേന്ത്യ വരെ നീളുന്ന സാമ്രാജ്യം പിടിച്ചടക്കിയ തമിഴ് രാജാവാണ്. ഗംഗൈക്കൊണ്ട ചോളൻ എന്നറിയപ്പെട്ടു. അതുവരെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാരും ഗംഗാനദി കടന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിലെത്തി പിടിച്ചടക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അദാനി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്കു മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യം വിപുലമാക്കുകയായിരുന്നു.

അദാനിയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ തുറമുഖങ്ങൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ഹരിത വൈദ്യുതി, കൽക്കരിയിൽ നിന്നുള്ള മലിന വൈദ്യുതി, സിമന്റ്, കാർഷികോൽപ്പന്ന കയറ്റുമതി, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, എയ്റോസ്പേസ്....ഒടുവിലിതാ എൻഡിടിവി ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കി മീഡിയയിലേക്കൊരു കാൽവയ്പ്. എല്ലാം അദാനി എന്റർപ്രൈസസിന്റെ കളികളാണ്.

അദാനി ഭാര്യ പ്രീതിയോടൊപ്പം. ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്: instagram/adanionline

അദാനിയുടെ പബ്ലിക്കായ കമ്പനികൾ നോക്കുക–1. അദാനി എന്റർപ്രൈസസ്, 2.അദാനി പോർട്സ് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ്, 3. അദാനി ഗ്യാസ്, 4. അദാനി വിൽമർ, 5. അദാനി പവർ, 6. അദാനി ഗ്രീൻ എനർജി, 7. അദാനി ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഇവയെല്ലാം ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളാണ്. അദാനി എന്റർപ്രൈസസിന്റെ ഓഹരി വില 3130 രൂപയ്ക്കടുത്ത്. ഇവയുടെ സംയുക്ത വിപണി മൂല്യം 20,000 കോടി ഡോളർ (16 ലക്ഷം കോടി രൂപ!).

∙ അന്തംവിട്ട ആഡംബരം

നമുക്കും വീടുണ്ട്, അദാനിക്കും വീടുണ്ട്. അദാനിയുടെ വീട് അല്ല, ആഡംബര ബംഗ്ലാവ് അഹമ്മദാബാദിൽ മൂന്നര ഏക്കറിലാണ്. 400 കോടിയുടെ സ്ഥലം. മുകേഷ് അംബാനിയുടെ മുംബൈയിലെ ആന്റിലിയ എന്ന 27 നില കൊട്ടാരമാണ് കോടീശ്വര വസതികളിൽ ഇതുവരെ മുൻപിൽ. അദാനിയുടെ കൊട്ടാരവും മോശമല്ല. അംബാനിയുടേതു പോലെ ആന്റീലിയ എന്നൊന്നും പേരിട്ടിട്ടില്ല– അദാനി ഹൗസ് എന്നു മാത്രം. ആദിത്യ എസ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്നാണു സ്ഥലവും അതിലെ ബംഗ്ലാവും ലേലത്തിൽ വാങ്ങിയത്. ഇത്രയും സ്ഥലത്തിന് അഹമ്മദാബാദ് നവ്‌രംഗ്പുരയിലെ വില വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സാരമില്ല. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ മൂല്യം ആയിരം കോടിയിൽ കുറയില്ലെന്നായി.

അദാനി ഹൗസ്. ചിത്രം: Adani Group

അധികാരകേന്ദ്രമായ ലട്യൻസ് ഡൽഹിയിൽ ആരും മോഹിക്കുന്ന പഴയൊരു ആഡംബര ബംഗ്ലാവ്, ബ്രിട്ടിഷ് കാലത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രം പോലെ, അദാനി സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് സായിപ്പ് താമസിച്ചിരുന്ന 25,000 ചതുരശ്രയടി വിസ്തീർണമുള്ള നൂറ്റാണ്ടു പഴക്കമുള്ള ബംഗ്ലാവ്. നോയിഡയിലും വീടുണ്ട്. ലോകമാകെ വീടുകളുണ്ട്.

കാശുകാരനാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ടു മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ, സ്വന്തം ജെറ്റ് വിമാനം വേണ്ടേ? ഒന്നല്ല മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് അദാനിക്ക്. ബീച്ച് ക്രാഫ്റ്റ്, ഹോക്കർ, ബൊംബാർഡിയർ. കാറുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ. റോൾസ് റോയ്സ്, ബിഎംഡബ്ല്യു 7 സീരീസ്, ഫെറാറി,ഔഡി ക്യു7... അതൊക്കെ അദാനിക്ക് വെറും കപ്പലണ്ടി. അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. കാശുള്ളവർ സുഖിക്കും അത്ര തന്നെ. അതിനായി അവർ കാറും വീടും വിമാനവുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടും. അതേ അദാനിയും ചെയ്തിട്ടുള്ളു.

പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഗൗതം അദാനിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും.

പക്ഷേ ഗുജറാത്തി പാരമ്പര്യത്തിലാണ് ഇന്നും ജീവിതം. ജൈന ബനിയ സമുദായം. ചമ്രംപടഞ്ഞിരുന്ന് വെങ്കല പാത്രങ്ങളിൽ ഗുജറാത്തി വിഭവങ്ങൾ നിരത്തി ഗൗതം അദാനിയും ഭാര്യ പ്രീതിയും മക്കളായ കരനും ജീതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതു കാണണം!. വെജിറ്റേറിയനാണേ! കുമാർമംഗലം ബിർലയും ഗൗതം അദാനിയും മറ്റു മിക്ക ഇന്ത്യൻ കോടീശ്വരൻമാരും സസ്യഭുക്കുകളാണ്. പിള്ളേരൊക്കെ വളർന്നു. കരൻ അദാനിയും ജീത് അദാനിയും കമ്പനി ഡയറക്ടർമാരായി. അദാനി പോർട്സ് സിഇഒയും അദാനി എയർപോർട്ട് ഹോൾഡിങ്സ് ഡയറക്ടറുമാണ് കരൻ.

അദാനി കുടുംബത്തോടൊപ്പം. ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്: instagram/adanionline

∙ ലോകത്തിലെ മൂന്നാം നമ്പർ കാശുകാരനോ?

പണക്കാരുടെ സ്വത്ത് എത്രയെന്നു കണക്കെടുക്കാനും അതു ലിസ്റ്റായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും നിരവധി ഏജൻസികളുണ്ട് ലോകത്ത്. ഹുറൂൺ, ബ്ളൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മുടെ സ്വന്തം യൂസഫലിയും രവി പിള്ളയും ലോകത്ത് എത്രാമത് വരും, ഇന്ത്യയിൽ എത്രാമത്, കേരളത്തിൽ എത്രാമത് എന്നുവരെ കണക്കുവച്ചു പറയും. അതനുസരിച്ച് 35,000 കോടിയിലേറെ ആസ്തിയുള്ള എം.എ.യൂസഫലിയാണ് ഏറ്റവും ധനികനായ മലയാളി. ഇപ്പോഴിതാ ബ്ളൂംബെർഗ് എന്ന ലോകപ്രശസ്ത ബിസിനസ് മാസിക പറയുന്നു ഗൗതം അദാനി ലോകത്തെ മൂന്നാം നമ്പർ കോടീശ്വരനായെന്നാണ്. ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഒരാൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത് ആദ്യമാണത്രേ. ഓഹരി വിലകൾ കുതിച്ചു. അദാനിയുടെ കമ്പനികളുടെ ഓഹരി വില കുതിച്ചപ്പോൾ അതിൽ അദാനിക്ക് എത്ര ഓഹരിയുണ്ട് അതിന്റെ മൂല്യം എത്ര എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കണക്ക്. ഓഹരി വിലകൾ ഇടിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റവും വരാം.

∙ എൻഡിടിവി ഏറ്റെടുക്കൽ ഭൂകമ്പം

തുടക്കം മുതൽ ബിജെപി സർക്കാരിനെ എതിർക്കുന്ന നയം പിന്തുടരുന്ന ടിവി ചാനലാണ് എൻഡിടിവി. പ്രണോയ് റോയും രാധികാ റോയും ചേർന്നുള്ള ഹോൾഡിങ് കമ്പനിയായ ആർആർപിആർ ഉടമസ്ഥത വഹിക്കുന്ന ചാനൽ. ഇരുവരുടെയും പേരുകളുടെ ചുരുക്കമാണ് ആർആർപിആർ. വ്യക്തിഗത ഓഹരികൾക്കു പുറമെ അവർ തുടങ്ങിയ പ്രമോട്ടർ കമ്പനിയാണിത്. 2009ൽ ഈ പ്രമോട്ടർ കമ്പനിക്ക് വിശ്വപ്രധാൻ കമേഴ്സ്യൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി 403.8 കോടി രൂപ വായ്പ നൽകി. ആ തുക ഇതുവരെ തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല. ഈ ബാധ്യതയാണ് എൻഡിടിവിയെ അദാനിയുടെ സങ്കേതത്തിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഗൗതം അദാനിയും മുൻ യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സനും. ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്: instagram/adanionline

വിശ്വപ്രധാന്റെ ആദ്യ കാല ഡയറക്ടർമാർ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു. റിലയൻസ് വെഞ്ച്വേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്നാണ് വിശ്വപ്രധാൻ എൻഡിടിവിക്കു കടം നൽകിയ 403 കോടി രൂപ എത്തിയത്. വായ്പയ്ക്കു പകരം ആർആർപിആറിലെ 99.5% ഓഹരിയായിരുന്നു ഗാരന്റി. തിരിച്ചടവ് അനുസരിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് ഓഹരിയാക്കി മാറ്റാൻ വിശ്വപ്രധാന് അവകാശം നൽകിയിരുന്നു.പക്ഷേ ഈ വിശ്വപ്രധാൻ കമ്പനിയെ അദാനിയുടെ മാധ്യമ വിഭാഗമായ എഎംജി മീഡിയ നെറ്റ്‌വർക്ക്സ് ഓഗസ്റ്റ് 23ന് 113.7 കോടിക്ക് ഏറ്റെടുത്തു. തൊട്ടുപിന്നാലെ ആർആർപിആറിന്റെ വായ്പാ ബാധ്യത ഓഹരിയാക്കി മാറ്റി. അതോടെ എൻഡിടിവിയുടെ പ്രമോട്ടർ കമ്പനി അദാനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. അതുവഴി ആർആർപിആറിന് എൻഡിടിവിയിലുള്ള 29% ഓഹരിയും അദാനിക്കു സ്വന്തമായി. എങ്ങനെയുണ്ട് ബുദ്ധി?

എൻഡിടിവി എന്നും കടത്തിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യ ബുൾസിൽ നിന്ന് 540 കോടി കടമെടുത്തു. അതു തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിൽ നിന്ന് 375 കോടിയെടുത്തു. അതിന്റെ തിരിച്ചടവിനായിട്ടാണ് വിശ്വപ്രധാനിൽ നിന്ന് 403 കോടി എടുത്തതത്രെ. ശ്ശോ!! ആകെ തലപുകയ്ക്കുന്ന കണക്കുകളാണ്.

ഇപ്പോൾ ഓഹരി വിൽപന നിയന്ത്രിക്കുന്ന ‘സെബി’യോട് പ്രണോയ്റോയ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, തങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ അദാനി കമ്പനിക്ക് കൈമാറാൻ അനുവാദമുണ്ടോ എന്നാണ്. മിക്കവാറും അനുവാദം ലഭിക്കുമെന്നാണു വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. അതോടെ എൻഡിടിവിയുടെ 29% ഓഹരി അദാനിയുടെ കയ്യിലാവും. പിന്നെ ഓപ്പൺ ഓഫർ വഴി 26% ഓഹരികൾ നിലവിലുള്ള ഓഹരി ഉടമകളിൽനിന്നു വാങ്ങാം. പൊതുജനത്തിനും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എൻഡിടിവിയുടെ 38% ഓഹരികളുണ്ടേ. അങ്ങനെ 26% അവരിൽനിന്നു വാങ്ങിയാൽ അതോടെ 55% ഓഹരി അദാനിയുടെ കയ്യിൽ. ഭൂരിപക്ഷമായി. എൻഡിടിവിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സ്വന്തം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കാം.

അദാനിയും മോദിയും തമ്മിലുള്ള ‘ഇരിപ്പുവശം’ വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എൻഡിടിവിയുടെ മോദി വിരുദ്ധത പഴങ്കഥയാവാം. അതിനെ ചെറുക്കാൻ പ്രണോയ്റോയ് പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെങ്കിൽക്കൂടി.

അമ്പട അദാനി!!!

