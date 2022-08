‘വലിച്ചെറിയാൻ ഇത് മാലിന്യമല്ല’; ട്രെയിനിൽ നിന്നും പാഴ്സലുകൾ നേരെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക്: വിഡിയോ

ഗുവാഹത്തി∙ ട്രെയിൻമാർഗം എത്തിയ വിലപ്പെട്ട സാധനങ്ങളടങ്ങിയ പാഴ്സലുകൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വിറ്ററിൽ വൈറലാകുന്നു. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് തുടങ്ങിയവയുടെ പാഴ്സലുകളാണ് ഏറെയും. പൊട്ടുന്ന സാധനമാണോ എന്ന് പോലും നോക്കാതെയാണ് സാധനങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ട്രെയിനിൽ നിന്നും പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ പലതിന്റെയും പാക്കറ്റ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

നിരവധിപ്പേരാണ് വിഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്. മാലിന്യം വഴിയോരത്ത് തൂക്കിയെറിയുന്ന പോലെയാണ് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയെന്നും വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന സാധനം പലപ്പോഴും പൊട്ടിയ നിലയിൽ എത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണെന്നും ഒരാൾ പറഞ്ഞു. ഫ്ളിപ്കാർട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായ പാക്കേജിനായി 29 രൂപ സ്പെഷൽ ചാർജ് വാങ്ങാറുണ്ടെന്നും വിഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് മനസ്സിലായെന്നും ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു.

റെയിൽവേയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രതിഷേധം കനത്തപ്പോൾ വടക്കുകിഴക്കൻ ഫ്രന്റയർ റെയിൽവേ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. മാർച്ച് മാസം ഗുവാഹത്തി സ്റ്റേഷനിൽ രാജധാനി എക്സ്പ്രസിൽ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത്. പാഴ്സൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ ജോലിയിലുള്ളവർ റെയിൽവേ ജീവനക്കാർ അല്ലെന്നും സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളാണെന്നും റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.

English Summary: Amazon Parcels Tossed Out Of Train At Railway Station