‘സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായ ദേവസ്വങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകിയത് സർക്കാർ’

തിരുവനന്തപുരം∙ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരുകൾ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൈയ്യടക്കിയെന്നും വരുമാനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണിത് ചെയ്യുന്നതെന്നുമുള്ള സുപ്രീം കോടതി റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ പരമാര്‍ശം വസ്തുതകൾക്കു നിരക്കാത്തതും തെറ്റിദ്ധാരണയിൽനിന്നും ഉടലെടുത്തതുമാണെന്നു മന്ത്രി കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ. അഞ്ച് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡുകളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡുകള്‍ക്കു കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വരുമാനം സര്‍ക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന പ്രസ്താവന തീര്‍ത്തും വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാണ്.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷങ്ങളിലായി ഏകദേശം 450 കോടിയോളം രൂപ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡുകളുമായും ക്ഷേത്രങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി സര്‍ക്കാര്‍ ഖജനാവില്‍നിന്നു ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രളയം, കോവിഡ് വ്യാപനം തുടങ്ങിയവ മൂലമുണ്ടായ വരുമാന നഷ്ടത്താല്‍ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡുകളിലെ ദൈനംദിന ചെലവുകളും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളവും പെന്‍ഷനും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ മുടങ്ങാതെ നടന്നുപോയത് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ ധനസഹായം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Rtd Justice Indu Malhotra's speech on temples income is not factual, says K Radhakrishnan