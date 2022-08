ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ സോപ്പോറിൽ സുരക്ഷാസേനയും ഭീകരരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ. രണ്ട് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരരെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു നാട്ടുകാരന് പരുക്കേറ്റു. പരുക്കേറ്റയാളെ ശ്രീനഗറിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നില ഗുരുതരമല്ലെന്നാണു വിവരം.

English Summary: Two terrorists affiliated with JeM terror outfit killed in Jammu Kashmir