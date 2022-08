ഫിറോസാബാദ്∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വനിതാ ബിജെപി നേതാവിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. ഫിറോസാബാദ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അംഗമായ വിനീത അഗർവാളിനെയാണ് പുറത്താക്കിയത്. വിനീതയും ഭർത്താവ് മുരാരി അഗർവാളും 1.8 ലക്ഷം രൂപയാണ് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനായി നൽകിയത്. ഒരു പെൺകുട്ടിയുള്ള ഇവർക്ക് ആൺകുട്ടിയെ വേണമായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 24ന് മഥുര ജംക്​ഷനിൽ നിന്നാണ് കുട്ടിയെ മോഷ്ടിച്ചത്.

രാത്രി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ അമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഏഴു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് റെയിൽവേ പൊലീസ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. വിനീതയും ഭർത്താവും ഉൾപ്പെടെ എട്ടു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിനാൽ പുറത്താക്കുന്നുവെന്ന് ഫിറോസാബാദ് മഹാനഗർ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ രാകേഷ് ഷങ്ക്‌വാർ അറിയിച്ചു.

English Summary: UP BJP Leader Who Bought 7-Month-Old Stolen Baby Expelled From Party