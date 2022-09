ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ മനീഷ് സിസോദിയയ്‌ക്കെതിരായ സിബിഐ നടപടികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പരിഹസിച്ച്‌ എഎപി ദേശീയ കൺവീനറും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ. സിസോദിയയ്‌ക്കെതിരായ റെയ്ഡിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഗുജറാത്തില്‍ രണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് എഎപിക്ക് സമ്മാനമായി നല്‍കിയെന്ന് കേജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

സിസോദിയയ്‌ക്കെതിരായ സിബിഐ നടപടി എഎപിയെ ഉന്നമിട്ടുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഗൂഢ നീക്കമാണെന്ന് കേജ്‍രിവാൾ ആരോപിച്ചു. സിബിഐയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള നീക്കം ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ ബിജെപിയെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും കേജ്‍രിവാൾ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

‘‘മനീഷ് സിസോദിയയെ ഉന്നമിട്ടുള്ള റെയ്ഡ‍ിലൂടെ ഗുജറാത്തിൽ എഎപിയുടെ വോട്ടുവിഹിതം 4 ശതമാനമായി വർധിച്ചു. ഇനി അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടെ വോട്ടു വിഹിതം ആറു ശതമാനമാകും. സിസോദിയയെ രണ്ടു തവണ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എഎപി ഗുജറാത്തിൽ അനായാസം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കും’’ – ഡൽഹി നിയമസഭയിൽ സംസാരിക്കവെ കേജ്‍രിവാൾ പറഞ്ഞു. എഎപി എംഎൽഎമാർ ഡസ്കിലടിച്ചാണ് കേജ്‍രിവാളിന്റെ വാക്കുകൾ സ്വീകരിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മാതൃ സംസ്ഥാനം കൂടിയായ ഗുജറാത്തിൽ ഈ വർഷം അവസാനമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

‘‘ഓപ്പറേഷൻ താമര പരാജയമാണെന്നു തെളിയിക്കാൻ നാം നിയമസഭയിൽ വിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നു. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു എംഎൽഎ പോലും കൂറു മാറിയില്ല’ – കേജ്‍രിവാൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ആംആദ്മി പാർട്ടി എംഎൽഎമാരെ ചാക്കിലാക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഡൽഹിയിൽ കേജ്‌രിവാൾ സർക്കാർ വിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. ആകെയുള്ള 62 എഎപി എംഎൽഎമാരിൽ 59 പേരും സഭയിൽ ഹാജരായിരുന്നു. സ്പീക്കർ ഒഴികെയുള്ള 58 പേരും വിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ടു ചെയ്തു. എത്താതിരുന്ന മൂന്ന് എംഎൽഎമാരിൽ രണ്ടു പേർ നിലവിൽ വിദേശത്താണ്. സത്യേന്ദർ ജെയിൻ ജയിലിലും.

