‘കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തത് ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണം താഴെയിറക്കാനുള്ള ചരിത്ര ദൗത്യം’

കോഴിക്കോട് ∙ ഇന്ത്യയെ വീണ്ടെടുക്കാനും വർഗീയ ശക്തികളെ തൂത്തെറിയാനും ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിലെ ജനമുന്നേറ്റത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് എഐസിസി സെക്രട്ടറി പെരുമാൾ വിശ്വനാഥൻ. രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കായി ജില്ലയിലെ മുന്നൊരുക്കം വിലയിരുത്താൻ ഡിസിസിയിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തെ താഴെയിറക്കാനുള്ള ചരിത്ര ദൗത്യമാണ് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തത്. കശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ജനാധിപത്യ - മതേതര ശക്തികളെ ഏകോപിപ്പിച്ചാൽ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള ചവിട്ടുപടിയായി യാത്ര ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടും.

രാജ്യം കടുത്ത ഭീതിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോവുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും സിബിഐ, ഇഡി എന്നിവയെ ഉപയോഗിച്ച് വേട്ടയാടുകയും ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഇത്തരം ജനകീയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനുവേണ്ടി കോൺഗ്രസ് മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.പ്രവീൺകുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ കെ.കെ.എബ്രഹാം, പി.എം.നിയാസ്, മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ.സുബ്രഹ്മണ്യൻ, മുൻ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സി.അബു, വി.എം.ചന്ദ്രൻ, സത്യൻ കടിയങ്ങാട്, മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഗൗരി പുതിയോത്ത്, ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ നിജേഷ് അരവിന്ദ്, പി.എം.അബ്ദുറഹ്മാൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.

English Summary: Bharat Jodo Yatra will help to remove fascist government says Perumal Viswanathan