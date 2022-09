സിൽവർലൈൻ മിണ്ടിയില്ല; ഗതാഗത വികസനത്തിന് മോദിയുടെ സഹായം തേടി പിണറായി

കൊച്ചി∙ കേരള സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട്, സംസ്ഥാനത്തെ ഗതാഗത പദ്ധതികൾക്കു സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. നെടുമ്പാശേരി സിയാൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ കൊച്ചി മെട്രോയുടെയും റെയിൽവേയുടെയും വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം മോദി നിർവഹിച്ച വേദിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സഹായം തേടിയത്. സിൽവർലൈനിന്റെ പേര് എടുത്തുപറയാതെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം എന്നതു ശ്രദ്ധേയമായി.

കേരളത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പരിഹാരം കാണാൻ കേന്ദ്രസഹായം വേണമെന്നായിരുന്നു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആവശ്യം. ‘‘ദേശീയപാത 66ന്റെ വികസനം വളരെ വേഗത്തിലാണു പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇതു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും സഹകരണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. ദേശീയപാത വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിന് 25% തുക സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് നൽകുന്നത്. ഗതാഗത മേഖലയുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിക്കണം’’– പ്രധാനമന്ത്രിയോട് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കൊച്ചി മെട്രോയുടെ രണ്ടാംഘട്ട വികസനം രാജ്യത്തിന്റെ നഗര വികസനത്തിനു പുതിയ ദിശാബോധം നൽകുമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ‘‘അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണു കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ദേശീയപാത66ന്റെ വികസനത്തിനായി 55,000 കോടി ചെലവിടുന്നു. കേരളത്തിന്റെ ലൈഫ് ലൈൻ എന്നു പറയാവുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. കൊച്ചി മെട്രോയുടെയും റെയിൽവേയുടെയും 4,500 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്കു തുടക്കം കുറിച്ചു. അടുത്ത 25 വർഷത്തിൽ വിപുലമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് രാജ്യത്തു നടക്കുക. കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി നഗര ഗതാഗത വികസനത്തിനു വലിയ പ്രാധാന്യമാണു സർക്കാർ നൽകുന്നത്. 500 കിലോമീറ്ററിലധികം മെട്രോ റെയിൽ റൂട്ട് നിർമിച്ചു. 1,000 കിലോമീറ്റർ ദൂരം നിർമാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്’’ – പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.

വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനു കൊച്ചിയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ചെറുമാതൃക മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉപഹാരമായി നൽകിയപ്പോൾ. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, മന്ത്രിമാരായ പി.രാജീവ്, ആന്റണി രാജു, ഹൈബി ഈഡൻ എംപി, കൊച്ചി മേയർ എം.അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സമീപം. Photo: PIB

