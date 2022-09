കെഎസ്ആർടിസി ശമ്പള വിതരണം: 50 കോടി നൽകാമെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയിൽ

കൊച്ചി ∙ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വിതരണത്തിനായി 50 കോടി രൂപ നൽകാമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ ശമ്പളത്തിന്‍റെ മൂന്നിലൊന്നു വീതം നൽകാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു. ജീവനക്കാർക്കു ശമ്പളം നൽകാൻ സർക്കാർ 103 കോടി അടിയന്തരമായി കെഎസ്ആർടിസിക്ക് നൽകണമെന്ന സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് കഴിഞ്ഞദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു.

ധനസഹായം നൽകണമെന്ന സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി വിധി പറയാൻ മാറ്റി. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് മുൻപ് 103 കോടി അനുവദിക്കണം എന്നായിരുന്നു സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ്. ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ ശമ്പളവും ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസും നൽകാൻ 103 കോടി നൽകണമെന്ന സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ അപ്പീൽ നൽകിയത്.

English Summary: Kerala Government will paid 50 crore to pay salaries in KSRTC