ഒതുക്കാനെത്തിയവരോട് പുടിന്റെ ‘തീക്കളി’; കോടികളുടെ പ്രകൃതിവാതകം റഷ്യ കത്തിച്ചു കളയുന്നതെന്തിന്?

ഫിൻലൻ‍ഡ് അതിർത്തിയിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ വില വരുന്ന പ്രകൃതിവാതകം ദിവസവും കത്തിച്ചുകളയുകയാണ് റഷ്യ. പരിസ്ഥിതിക്കു നാശം വരുത്തുന്നതിനൊപ്പം ശൈത്യകാലത്തിനു മുന്നോടിയായി യൂറോപ്യൻ ജനതയെ വലയ്ക്കുന്ന തീരുമാനം കൂടിയാണ് ഇത്. യുക്രെയ്നിലെ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി ഒതുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിനുമപ്പുറമായുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് എണ്ണയിലൂടെ റഷ്യ നൽകിയത്. ഒരു ദിവസം കത്തിക്കുന്ന പ്രകൃതി വാതകത്തിന്റെ അളവ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിദിന ആവശ്യത്തിന്റെ 0.5% ആണെന്ന് നോർവെ ആസ്ഥാനമായ ഊർജ കൺസൾട്ടൻസിയായ ‘റൈസ്റ്റഡിലെ’ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. അതായത് 4.3 മില്യൻ ക്യുബിക് മീറ്റർ പ്രകൃതിവാതകം. സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള പോർട്ടോവയയിലെ എൽഎൻജി പ്ലാന്റിൽ ദിവസവും കത്തിക്കുന്നത് 79 കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്കു തുല്യമായ പ്രകൃതി വാതകം ആണ്. ജർമനിക്കു കയറ്റി അയയ്ക്കേണ്ട ഇവ ശേഖരിച്ച് മറ്റാർക്കെങ്കിലും വിൽക്കേണ്ടതിനു പകരം ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചു കളയുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തത്തിന് ആര് ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽക്കും? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം മനോരമ ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് ഓഡിയോ സ്റ്റോറിയിലൂടെ...

English Summary: Russia is burning off millions of dollars in gas every day, Why?