‘മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ലെ’ന്ന് ഫീനിക്സ് കപ്പിൾസ്; വിഡിയോയിൽ വ്യവസായിയെ കുടുക്കി: ഒടുവിൽ കുടുങ്ങി

പാലക്കാട്∙ റീൽസിൽ തിളങ്ങിയ ‘ഫീനിക്സ് കപ്പിൾസി’നെ മറയാക്കി പാലക്കാട് യാക്കരയില്‍ ഹണി ട്രാപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ രണ്ടുപേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. ചാലക്കുടി സ്വദേശികളായ ഇന്ദ്രജിത്ത്, റോഷിത്ത് എന്നിവരെയാണ് പാലക്കാട് സൗത്ത് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. കേസിൽ കാര്യമായ ആസൂത്രണം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും എട്ടു പേരെക്കൂടാതെ ആർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുമെന്നും പാലക്കാട് ഡിവൈഎസ്പി വി.കെ.രാജു പറഞ്ഞു.



‘മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല’എന്ന് ഫീനിക്സ് കപ്പിൾസിലെ ഗോകുല്‍ ദീപും ഭാര്യ ദേവുവും റീല്‍സില്‍ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതു പോലെയായി കാര്യങ്ങൾ. ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ ഇറക്കിയ പല നമ്പരുകളും മുക്കുപണ്ടമാണെന്ന് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ വ്യവസായിയും തിരിച്ചറിയാന്‍ വൈകി. ഹരം കൊള്ളുന്ന വിഡിയോയും ചടുലമായ സംസാര ശൈലിയുമാണ് വ്യവസായിയെ ആകർഷിച്ചത്. ഫീനിക്സ് കപ്പിള്‍സിന് നിരവധി ആരാധകര്‍; റീല്‍സിന് താഴെയുള്ള ചെറിയ സന്ദേശങ്ങള്‍ക്ക് പോലും മറുപടി നല്‍കാന്‍ മറക്കാത്ത ദമ്പതികള്‍.

ഭർത്താവ് വിദേശത്തായതിനാൽ ഭർതൃമാതാവിനെ തനിച്ചാക്കി പാലക്കാടുനിന്ന് മാറി നിൽക്കാനാവില്ലെന്ന് ദേവു വ്യവസായിയെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. ചൂണ്ടയിൽ കുരുങ്ങിയ വ്യവസായി ദേവുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ ഒരിക്കല്‍പ്പോലും അവിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. സംസാരത്തിൽ ഭിന്നത തോന്നുന്ന സമയം അയയ്ക്കുന്ന റീൽസിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടി പരിഹാര മാർഗം കാണുന്നതിനും തട്ടിപ്പ് സംഘം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. പാലാക്കാരൻ സിദ്ധുവാണ് ബുദ്ധി കേന്ദ്രമെങ്കിലും ഫീനിക്സ് കപ്പിൾസ് തന്നെയായിരുന്നു വിശ്വാസ്യത കൂട്ടുന്നതിന് ഇടനിലക്കാരായത്.

കഴിഞ്ഞദിവസം അറസ്റ്റിലായ ദമ്പതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആറു പേരെ സഹായിച്ചതിനാണ് ഇന്ദ്രജിത്തിനെയും റോഷിത്തിനെയും പിടികൂടിയത്. ഭീഷണിയിലൂടെ അരക്കോടിയോളം രൂപ നേടുകയായിരുന്നു ഹണി ട്രാപ്പ് സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തട്ടിപ്പില്‍ കൂടുതലാളുകള്‍ കുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വാക്കാല്‍ പരാതി പറയുന്നതല്ലാതെ മാനഹാനി കാരണം ആരും രേഖാമൂലം പൊലീസിനെ സമീപിക്കാന്‍ തയാറാകുന്നില്ലെന്നതാണ് യാഥാര്‍ഥ്യം. തട്ടിപ്പിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ കണ്ണികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നത് സൗത്ത് പൊലീസ് പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കും.

English Summary: Two more arrested for honey-trapping industrialist