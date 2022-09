‘ഒതുക്കാൻ’ ശ്രമിക്കുന്ന യുഎസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് പുട്ടിന്‍; റഷ്യയ്ക്ക് കൂട്ട് ഇന്ത്യ, ചൈന!

മോസ്കോ ∙ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ‘ഒതുക്കാൻ’ ശ്രമിക്കുന്ന യുഎസിനും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും തിരിച്ചടി നൽകാൻ, ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമർ പുട്ടിൻ. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ റഷ്യ ആരംഭിക്കുന്ന സുപ്രധാന സൈനിക അഭ്യാസത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു നിരീക്ഷണം.

റഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന വൻ സൈനിക അഭ്യാസത്തിൽ അര ലക്ഷത്തോളം സൈനിക ട്രൂപ്പുകളാണ് ഭാഗഭാക്കാകുന്നത്. 140 യുദ്ധവിമാനങ്ങളും 60 യുദ്ധക്കപ്പലുകളും സഹിതം അയ്യായിരത്തോളം യുദ്ധക്കോപ്പുകളും ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വോസ്തോക് – 2022 സൈനിക അഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ജപ്പാൻ കടലിലെ നാവികാഭ്യാസങ്ങളുമുണ്ട്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ യുക്രെയ്നിൽ നടത്തിയ അധിനിവേശത്തിന്റെ പേരിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട റഷ്യ, അതിനുശേഷം നടത്തുന്ന ആദ്യ സുപ്രധാന സൈനിക അഭ്യാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും പങ്കാളികളാകുന്നത്. ഷാങ്ഹായ് കോ–ഓപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെയും റഷ്യ നയിക്കുന്ന കളക്ടീവ് സെക്യൂരിറ്റി ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷന്റെയും ഭാഗമായ രാജ്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ച് നടത്തുന്ന പതിവ് സൈനിക അഭ്യാസമാണ് ഇതെങ്കിലും, യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തിനുശേഷം റഷ്യ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ സൈനിക അഭ്യാസമെന്നതാണ് ഇതിനെ നിർണായകമാക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയെ സുപ്രധാന പ്രതിരോധ പങ്കാളിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യുഎസ്, യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തിന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റഷ്യയുമായുള്ള സഹകരണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സമ്മർദ്ദം തുടരുന്നതിനിടെ, 75 അംഗ സംഘത്തെയാണ് ഇന്ത്യ സൈനിക അഭ്യാസത്തിന് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗൂർഖ വിഭാഗവും നാവിക, വ്യോമസേനകളുടെ പ്രതിനിധികളും ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിലുണ്ട്.

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴും, റഷ്യയെ കൈവിടാത്ത നിലപാടായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടേത്. ആയുധങ്ങൾക്കായി റഷ്യയെ ആശ്രയിക്കുന്നതും ചൈന, പാക്കിസ്ഥാൻ എന്നീ അയൽക്കാരുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ഇത്തരമൊരു നിലപാടിന് ഇന്ത്യയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

