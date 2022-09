‘വിദ്വേഷപ്രസംഗം നടത്തിയ കെ.പി.ശശികലയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാകണം’

മലപ്പുറം ∙ വിദ്വേഷപ്രസംഗം നടത്തിയ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ കെ.പി.ശശികലയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയാറാകണമെന്ന് മലപ്പുറം ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് വി.എസ്.ജോയ്. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാവുമായിരുന്നു വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി. മഞ്ചേരി രാമയ്യർ എന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ കയ്യിൽനിന്നാണ് വാരിയംകുന്നത്ത് മെംബർഷിപ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. 1920ലെ മഞ്ചേരി കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ സംഘാടകനും ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുൻനിര നേതാവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് ഉചിത സ്മാരകം നിർമിക്കണം. അതിന്റെ പേരിൽ വർഗീയ മുതലെടുപ്പിനു ശ്രമിക്കുന്നവരെ സമൂഹം ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്നും ജോയ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Malappuram DCC President VS Joy Demands Case To Be Charged Against KP Sasikala For Hate Speech