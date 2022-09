നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ കാറിനു നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത് കാട്ടാനയും കുട്ടിയും–വിഡിയോ

നെന്മാറ∙ പോത്തുണ്ടി - നെല്ലിയാമ്പതി ചുരം പാതയിൽ കാട്ടാനകൾ കാറിനു നേരെ പാഞ്ഞടുത്തു. യാത്രക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 5ന് തമ്പുരാൻകാടിനു സമീപത്താണു സംഭവം. നെല്ലിയാമ്പതി സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങുകയായിരുന്ന യാത്രക്കാർ പാതയോരത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്ന കാട്ടാനയെയും കുട്ടിയെയും മറികടന്നു പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം.

ആനകൾ കാറിനടുത്തേക്കു പാഞ്ഞടുത്തതോടെ അതിവേഗത്തിൽ കാർ പിന്നോട്ടെടുത്തു. ദിശ തെറ്റിപ്പോയ കാറിന്റെ പിൻവശം ഒരു കലുങ്കിൽ ഇടിച്ചുനിന്നു. കാർ നിർത്തിയതോടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുട്ടിയാനയ്ക്ക് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കിയ അമ്മയാന അടുത്തെത്തി കുറച്ചു നേരം തുമ്പിക്കൈ വീശി നിന്നെങ്കിലും യാത്രക്കാരെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല.

