വനിതാ എംഎൽഎയ്ക്കും രക്ഷയില്ല; പഞ്ചാബിൽ മർദ്ദനമേൽക്കുന്ന ദൃശ്യം പുറത്ത്

ചണ്ഡ‍ിഗഡ് ∙ സ്ത്രീസുരക്ഷ രാജ്യവ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനിടെ, പഞ്ചാബിൽ ഭരണകക്ഷി എംഎൽഎയെ മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യം പുറത്ത്. ആംആദ്മി പാർട്ടി എംഎൽഎ ബൽജീന്ദർ കൗറിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്. ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്കിടയിൽനിന്ന് ഒരാൾ ബൽജീന്ദറിനെ മർദിക്കുന്നതാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. ഇത് ബൽജീന്ദറിന്റെ ഭർത്താവാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എംഎൽഎ മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ആളുകൾ രംഗത്തെത്തി.

ചുറ്റിലും നിൽക്കുന്ന ആളുകളുമായി എംഎൽഎ തർക്കിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. ഇതിനിടെയാണ് കൂട്ടത്തിലൊരാൾ എംഎൽഎയെ മർദിച്ചത്.

എംഎൽഎയ്ക്ക് മർദ്ദനമേൽക്കുന്ന വിഡിയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മർദ്ദിച്ചവർക്കെതിരെ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുമെന്നും പഞ്ചാബ് വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ മനീഷ ഗുലാത്തി വ്യക്തമാക്കി. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പൊതുമധ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകരായ സ്ത്രീകൾ പോലും വീടുകളിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതായി മനീഷ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

