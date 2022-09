യുഎസുമായി സഹകരണം; കമ്യൂണിസ്റ്റ് ‘ഇരുമ്പു മറ’ തകർത്ത ജനാധിപത്യവാദിയോ ഗൊർബച്ചോവ്?

2019-ൽ പുറത്തുവന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ‍ഡോക്യുമെന്ററി ‘ചെർണോബിൽ’–നെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞപ്പോൾ മിഹയിൽ ഗൊർബച്ചോവിന്റെ പ്രതികരണം– താനതു കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ ആ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലോകത്തെ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു, എന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇത്രകൂടി പറഞ്ഞു: ‘അന്നു പറഞ്ഞതു തന്നെയേ ഇന്നും പറയാനുള്ളൂ. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല’. ‘ഒരു പക്ഷേ ചെർണോബിൽ ദുരന്തമാകാം സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് യഥാർഥ കാരണം’ എന്നും ഗ്ലാസ്നസ്ത് നടപ്പാക്കിയതിൽ ചെർണോബിൽ ആണവ ദുരന്തത്തിനുള്ള പങ്കിനെ കുറിച്ച്, ‘അതൊരു ടേണിങ് പോയിന്റായിരുന്നു. അത് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നു. അതുവരെ തുടർന്നു പോന്നിരുന്ന നടപടികളുമായി അധികം മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസിലായിരുന്നു’, എന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച ഗൊർബച്ചോവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ചെര്‍ണോബില്‍ ആണവ ദുരന്തത്തിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ആണവ നിരായുധീകരണത്തെ കുറിച്ചും ശീതയുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഗൊർബച്ചോവ് ശക്തമായി വാദിച്ചു തുടങ്ങിയതും അമേരിക്കയുമായി സഹകരണത്തിന്റെ പാത തേടുന്നതും. സോവിയറ്റ് യൂണിയനെന്ന പ്രതാപിയായ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണക്കാരനെന്ന് റഷ്യക്കാരും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റുകളും മുദ്ര കുത്തുമ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്കും യൂറോപ്യൻ‌ രാജ്യങ്ങൾക്കും റഷ്യയിലേക്ക് കാറ്റും വെളിച്ചവും കടത്തിയ, യൂറോപ്പിന്റെ മേൽ ഉയർന്നു നിന്നിരുന്ന ‘കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഇരുമ്പുമറ’ തകർത്തയാളും അതുവഴി ജനാധിപത്യം നടപ്പാക്കിയ ആളുമാണ്.



∙ ചെർണോബിൽ ആണവ ദുരന്തവും സോവിയറ്റ് രാഷ്ട്രീയവും

1985–ലാണ് ഗൊർബച്ചോവ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയുമായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. അടുത്ത വർഷം, 1986 ഏപ്രിൽ 26–നായിരുന്നു ചെർണോബിൽ ആണവ ദുരന്തം. 31 പേരാണ് ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചത് എന്നാണ് കരുതുന്നത്. പക്ഷേ, ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്കാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവ് ബാധയേറ്റത്. അത് വർഷങ്ങൾ നീളുന്ന ദുരിതത്തിലേക്കാണ് ഈ മനുഷ്യരെ നയിച്ചത് എന്നതു കൊണ്ട് ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി തിട്ടപ്പെടുത്തുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഇന്നത്തെ യുക്രെയ്നിലാണ് ചെര്‍ണോബിൽ. ദുരന്തമുണ്ടായിയതിന്റെ പിറ്റേന്നു മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായി എന്ന ‘ചെറിയ’ ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നത്. പക്ഷേ, ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എന്താണ് എന്നറിയാതെ ജനം അവിടെ തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയനു പുറമെ യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വ്യാപനമുണ്ടായി. എന്നിട്ടും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നറിയിക്കാൻ ഗോർബച്ചോവും യുഎസ്എസ്ആർ ഭരണകൂടവും തയാറായത് മേയ് 14–നു മാത്രമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് ലോകത്തോട് പറയാൻ ഇത്ര വൈകിയത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ‘എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല’എന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞത്. ആ മറുപടിയായിരുന്നു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ‍ഡോക്യുമെന്ററിയെക്കുറിച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രകടിപ്പിച്ചതും.

സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നതിന്റെ ആദ്യ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ചെർണോബിൽ ദുരന്തമായിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്നീട് ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തത്തെ അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് സർക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി ജനങ്ങളിൽ അതൃപ്തിയും ആശങ്കയും വളർത്തിയിരുന്നു. കൂടുതൽ സുതാര്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യവും ഉയർന്നു വന്നു. ഗ്ലാസ്നസ്ത് അഥവാ ‘തുറന്നതും സുതാര്യവുമായ ആശയ പ്രകടന’ങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗോർബച്ചോവ് ചർച്ച തുടങ്ങി വച്ചത് ചെർണോബിൽ ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരുപാട് മുമ്പായിരുന്നില്ല. അതുവരെ നിലനിന്ന സെൻസർഷിപ്പും സർക്കാർ പുലർത്തിയിരുന്ന രഹസ്യാത്മകതയ്ക്കുമുള്ള പരിഹാരം എന്ന നിലയ്ക്കായിരുന്നു ഇത്. ‘ചെർണോബിൽ സംഭവിച്ചതോടെ ഗ്ലാസ്നസ്ത് തുടരുക എന്നത് എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി’ എന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉയർന്നിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം. ചെർണോബിൽ ദുരന്തം ഗ്ലാസ്നസ്ത് വേഗത്തിലാക്കി എന്നും പറയാം.

ചെർണോബിൽ ദുരന്തത്തിന്റെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഗ്ലാസ്നസ്ത് സോവിയറ്റ് സമൂഹത്തിൽ നടപ്പായിത്തുടങ്ങി. മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം സെൻസർഷിപ്പുകൾ കുറഞ്ഞു. അതിനൊപ്പമാണ് ചെർണോബിലിനെ കുറിച്ചുള്ള ജനരോഷവും ശക്തമായത്. സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ ജീവനെയും സുരക്ഷയെയും കാര്യമായി പരിഗണിച്ചില്ല എന്ന അഭിപ്രായം ശക്തമായി. പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളിലും ഇതേ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിറഞ്ഞു. ഇതിനൊപ്പമായിരുന്നു പെരിസ്ത്രോയിക്ക എന്ന സാമ്പത്തിക ഉദാരവത്കരണ പരിപാടികൾ നടപ്പാക്കുന്നതും. രണ്ടും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ അസ്വാരസ്യങ്ങളും അരാജകത്വവും പതുക്കെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു.

മിഹയിൽ ഗൊർബച്ചോവ്.

∙ കമ്യൂണിസം തകരുന്നു, സോവിയറ്റ് യൂണിയനും

സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ ഒരു ആധുനിക സമൂഹമാക്കാനാണ് ഗ്ലാസ്നസ്തും പെരിസ്ത്രോയിക്കയും ഗൊർബച്ചോവ് ആവിഷ്കരിച്ചത് എന്നും പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിന് അത് നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നും പകരം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തന്നെ തകരുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നും ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുന്നു. ബ്രഷ്നേവിന്റെ കാലത്തിനു ശേഷമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽനിന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ കരകയറ്റാനും അമേരിക്കൻ വെല്ലുവിളിയെ നേർക്കുനിന്ന് പോരാടാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്താണ് 54–ാം വയസ്സിൽ ഗോർബച്ചോവ് ഭരണത്തിലേറിയത്. പക്ഷേ, അമേരിക്കയ്ക്ക് ലോകക്രമത്തിന്റെ ആധിപത്യം പൂർണമായി വിട്ടുകൊടുത്ത, സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ ചിന്നഭിന്നമാക്കിയ, യൂറോപ്പിൽ കമ്യൂണിസത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച, ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം മോശം അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ച, സോവിയറ്റ് റിപബ്ലിക്കുകളിലെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്ക് ജീവിക്കാനായി വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിന് കാരണക്കാരനായാണ് മറുഭാഗം ഗൊർബച്ചോവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

ഗൊർബച്ചോവിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ആദ്യനാളുകളില്‍ തന്നെ (1986) കസക്ക്സ്ഥാനിൽ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങിയിരുന്നു. പതുക്കെ ഈ മേഖലയിലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു. വാഴ്സ ഉടമ്പടിയെ തുടർന്ന് കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്ന സൈന്യത്തെ പിന്‍വലിച്ചതോടെ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരുകളുടെ പതനവും കണ്ടു തുടങ്ങി. കിഴക്കൻ സോവിയറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ തകർച്ച അവിടെ പൂർണമായി. ബർലിൻ മതിൽ തകരുകയും ജർമനി ഒന്നാവുകയും ചെയ്തു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് സോവിയറ്റ് സൈന്യത്തെ പിൻവലിച്ചു. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ 15 റിപബ്ലിക്കുകളായി പിരിഞ്ഞു. പിന്നാലെ യുഗോസ്ലാവിയയും ചെക്കോസ്ലൊവാക്യയും പിളർന്ന് പുതിയ രാജ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി. ചൈന, ക്യൂബ, ലാവോസ്, വിയറ്റ്നാം എന്നീ 4 രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് 1980–കളുടെ ഒടുവിലും 1990–കളിലുമായുണ്ടായ ഭരണമാറ്റങ്ങളിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരുകൾക്ക് തുടരാൻ സാധിച്ചത്.

‘ബെര്‍ലിൻ മതിൽ തകർത്ത് ഇരു ജർമനികളും ഒന്നായപ്പോൾ അതൊരു രക്തരൂക്ഷിത പ്രശ്നമാക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത്. ചോര വീഴ്ത്തരുത് എന്നായിരുന്നു പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ തീരുമാനം. പക്ഷേ ജർമനി ഒന്നാകുന്നതിനെ എതിർത്തവര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാർഗരറ്റ് താച്ചറിന് താത്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ഫ്രഞ്ചുകാരും എതിർത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ജർമൻകാരുടെ കാര്യമാണ്, ഇടപെടില്ല എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്‌’, എന്തുകൊണ്ടാണ് ജർമനിയിൽ ഇടപെടാതിരുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തോട് പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ.

മിഹയിൽ ഗൊർബച്ചോവ്.

∙ യുഎസ് സന്ദർശനം

അധികാരത്തിൽ നിന്നു പുറത്തു വന്നതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെ ജർമനിയും ജപ്പാനും സന്ദർശിച്ച ഗൊർബച്ചോവിന്റെ അടുത്ത സന്ദർശനം അമേരിക്കയിലേക്കായിരുന്നു. ഏഴു നഗരങ്ങളിലായി 13 ദിവസത്തെ സന്ദർശനമായിരുന്നു ഇതിൽ പ്രധാനം. റോണൾഡ‍് റീഗന്റെ ഉപദേശ പ്രകാരമായിരുന്നു ഇതെന്നാണ് പിന്നീടു വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഭാര്യയെയും മകളേയും കൂട്ടി റീഗനെ അദ്ദേഹം വസതിയിലെത്തി സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു. 1946–ല്‍ യൂറോപ്പിനെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെയും കമ്യൂണിസത്തിന്റെയും ‘ഇരുമ്പു മറ’ (Iron Curtain) പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിൻസ്റ്റൻ ചർച്ചിൽ പ്രസ്താവന നടത്തിയ അമേരിക്കയിലെ മുസൂറിയിലുള്ള ഫൾട്ടനിൽ പ്രസംഗം നടത്താൻ ഗൊർബച്ചോവ് എത്തി. ചർച്ചിൽ ഈ പ്രസംഗത്തിലാണ് ‘ഇരുമ്പു മറ’ എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ടുവരുന്നത്.

പ്രസിഡന്റ് പദത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ കോളങ്ങൾ എഴുതിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഗൊർബച്ചോവ്. പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടം നൽകിയത്. റഷ്യയുടെ രാജ്യാന്തര ബന്ധങ്ങൾ, കമ്യൂണിസം, ഗൾഫ് യുദ്ധം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇതിൽ പ്രധാനം. 1996ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘മെമ്മറീസ്’ എന്ന പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങി. മൂന്നു വർഷത്തിനു ശേഷം ‘ഗൊർബച്ചോവ് ഓൺ മൈ കൺട്രി ആൻഡ‍് ദി വേൾഡ്’ എന്ന പുസ്തകവും പുറത്തു വന്നു. തുടർച്ചയായ ഇടവേളകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങി. 2016–ൽ ‘ദി ന്യൂ റഷ്യ’, 2020–ൽ ‘വാട്ട് ഈസ് അറ്റ് സ്റ്റെയ്ക് നൗ: മൈ അപ്പീൽ ഫോർ പീസ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം’ പുറത്തിറങ്ങി.

ഇങ്ങനെ അഞ്ചു വർഷത്തോളം യാത്രകളും പ്രസംഗങ്ങളും പുസ്തമെഴുത്തുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാന്‍ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നത്. 1996–ലെ പ്രസിഡന്റ്് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഗോർബച്ചോവ് കരുതിയത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നതിന് തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല, മറിച്ച് ജീവിതം മാറ്റിയതിന് റഷ്യക്കാര്‍ തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കും എന്നായിരുന്നു. നിലവിലെ പ്രസി‍ഡന്റായിരുന്ന ബോറിസ് യെത്‍സിനും കമ്യൂണിസ്റ്റുകള്‍ക്കും ബദലായി ഒരു മൂന്നാം ജനാധിപത്യകക്ഷി എന്നതായിരുന്നു ഗൊർബച്ചോവ് മുന്നോട്ടു വച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. ആകെ പോൾ ചെയ്ത 7 കോടി വോട്ടുകളിൽ ഗൊർബച്ചോവിന് കിട്ടിയത് വെറും മൂന്നര ലക്ഷം വോട്ട്. വെറും 0.5 ശതമാനം വോട്ടുകളുമായി ആകെയുള്ള 10 സ്ഥാനാർഥികളിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.

∙ തോറ്റിട്ടും പിന്മാറാതെ

ഈ പരാജയം കൊണ്ടും സമ്മതിക്കാതെ അദ്ദേഹം 2000–ത്തിന്റെ ആദ്യം വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാൻ തീരുമാനിച്ചു. റഷ്യൻ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ 1898-ലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമായ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് റഷ്യയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ഈ പാർട്ടിക്ക് ഒരു നേട്ടവും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. റഷ്യൻ അധോസഭയിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സീറ്റ് പോലും ഗൊർബച്ചോവിന്റെ പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ചില്ല. പിന്നാലെ പാർട്ടി ചെയർമാനുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ തുടർന്ന് ഗൊർബച്ചോവ് ഇതിന്റെ നേതൃസ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു. വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ യൂണൈറ്റ‍‍ഡ് റഷ്യ പാർട്ടിയുമായി കൈകോർക്കണമെന്ന ചെയർമാന്റെ വാദം ഗൊര്‍ബച്ചോവ് അംഗീകരിച്ചില്ല. 2007–ൽ പാര്‍ട്ടി തന്നെ പിരിച്ചുവിട്ടു.

റഷ്യൻ ജനതയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റുകളും ഗൊർബച്ചോവിനെ അംഗീകരിക്കാതിരുന്നപ്പോഴും അമേരിക്കയുടെയും പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിന്റെയും കണ്ണിൽ അദ്ദേഹം ഹീറോ ആയിരുന്നു. അതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു 2011–ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എൺപതാം ജന്മദിനാഘോഷം ലണ്ടനിൽ താരത്തിളക്കത്തോടെ നടന്നത്. ഓസ്‌കർ അവാർഡ് ജേതാവ് കെവിൻ സ്‌പെയ്സി, ഹോളിവുഡ് നടി ഷാരോൺ സ്‌റ്റോൺ എന്നിവരുൾപ്പെടെ സെലിബ്രിറ്റികൾ, ഗായകർ, രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കൾ തുടങ്ങി ജീവിതത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിലുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസ നേരാനെത്തി. 300 മുതൽ 1,60,000 ഡോളർ വരെ മുടക്കി 4000–ത്തോളം പേരാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ മുൻ പ്രസിഡ‍ന്റിനെ ആദരിക്കാൻ അവിടെ എത്തിയത്. ‘തുറന്ന ലോകത്തെ വികസിപ്പിക്കാൻ താങ്കൾ നൽകിയ സംഭാവന’യ്ക്ക് എന്നതായിരുന്നു ഈ തുക കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. വിവിധ സംഗീത പരിപാടികളും ഇവിടെ നടന്നു. ജർമൻ റോക് ബാന്‍‌ഡായ സ്കോർപിയോണ്‍ കമ്യൂണിസത്തിന്റെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് 1990–ൽ പുറത്തിറക്കിയ ഹിറ്റ് ഗാനം ‘വിൻഡ് ഓഫ് ചേഞ്ച്’ ഉള്‍പ്പെടെ എന്ന് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ബിൽ ക്ലിന്റൻ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ വീഡ‍ിയോ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചു. തന്റെ ‘ഹീറോ’യാണ് ഗൊർബച്ചോവ് എന്ന് ഹോളിവു‍ഡ് നടനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ അര്‍നോൾഡ് ഷ്വാർസ്നെഗർ പ്രസ്താവിച്ചു. ഇതിനിടെയാണ് പീത്‌സ ഹട്ടിന്റെ പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഒരു മില്യൻ ഡോളറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മോസ്കോയിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയും ലോകത്തെല്ലായിടത്തും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും റഷ്യയിൽ ഇത് കാണിക്കുകയുണ്ടായില്ല. തുടർന്നും പരസ്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

ബിൽ ക്ലിന്റൻ.

‌അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ റെയ്സ ഗൊർബച്ചോവ് വിദേശയാത്രകളിൽ അനുഗമിക്കുന്നതും രാജ്യകാര്യങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലുമൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് 1980–കളിൽ വിവാദമായിരുന്നു. കാൻസർ ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജർമന്‍ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സിച്ചെങ്കിലും 1999ൽ റെയ്സ ഗൊർബച്ചോവ് അന്തരിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് പദമൊഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഗൊർബച്ചോവ് നടത്തിയ മൂന്ന് ശസ്ത്രക്രിയകളും ജർമനിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു.

ഇതിനിടെ, ഗ്രീൻ ക്രോസ് ഇന്റർ‌നാഷണൽ എന്നൊരു ‘എൻജിഒ’യും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. പരിസ്ഥിതി മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായായിരുന്നു 1993–ൽ ഗൊർബച്ചോവ് ഇത് രൂപീകരിച്ചത്. ഒന്നര കോടിയോളം അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ഈ സംഘടന അമേരിക്കയിലും ഒട്ടേറെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചു. 2016–ൽ ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം രാജിവച്ചു. നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തതോടെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് എന്ന പദവിയും പിന്നാലെ ഗൊർബച്ചോവ് ഉപേക്ഷിച്ചു. 2003–ലാണ് വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോറത്തിന് അദ്ദേഹം രൂപം നൽകുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിലുള്ളവർ ഒന്നുചേർന്ന് ലോകകാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും പോംവഴികൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. സമാധാനത്തിന് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചവരുടെ ലോക ഉച്ചകോടിയിലും അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച വ്യക്തികളാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാറ്. അമേരിക്കൻ പ്രസി‍ഡന്റായിരുന്ന ബരാക് ഒബാമ ഉൾപ്പെടെ 17 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 19 നോബേൽ സമ്മാന ജേതാക്കൾക്കൊപ്പം ഗൊർബച്ചോവ് 2012–ൽ സംസാരിച്ചു.

∙ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആരായിരുന്നു?

സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ സൈനികമായി തകർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നു മനസിലാക്കിയതോടെയാണ് മറ്റു വഴികൾ അമേരിക്ക സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പല സർക്കാരുകളെയും അട്ടിമറിച്ച് ‘അമേരിക്കൻ മോഡൽ ജനാധിപത്യം’ അവിടങ്ങളിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് എന്നതും ഈ വിമർശനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ നാത്‌സികളെ കീഴടക്കിയ സൈനികശക്തിയുടെ ആണി സോവിയറ്റ് യൂണിയനായിരുന്നു. പിന്നീട് ദശകങ്ങളോളം ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള മൂന്നാം ലോകരാജ്യങ്ങളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുക എന്നതും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സൈനിക, ശാസ്ത്ര മേഖലകളിൽ‌ വൻ നിക്ഷേപം നടത്തി അമേരിക്കയെ പോലും പിന്നിലാക്കുന്ന സാഹചര്യവും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ‌ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ വിവിധ ഭാഷകള്‍ സംസാരിക്കുന്ന, വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരങ്ങളും ഭാഷകളും വംശങ്ങളുമൊക്കെയുള്ള ജനങ്ങളെ ഒറ്റ നുകത്തിൽ കെട്ടിയതു പോലെ അടക്കി ഭരിച്ചതാണ് സ്വാഭാവിക തകർച്ചയിലേക്ക് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അമേരിക്കയും ചൈനയും പാക്കിസ്ഥാനും കൂടി ഒരുമിച്ചു വന്നിട്ടും സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ ഒപ്പം നിർത്തി വിജയിച്ച ഒരു കഥ ഇന്ത്യക്കും പറയാനുണ്ട്.

ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി (AFP)

∙ ‘ഇന്ത്യയെ ഒന്നു ഭയപ്പെടുത്തണോ’

1971-ൽ പടിഞ്ഞാറൻ പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കിഴക്കൻ പാക്കിസ്ഥാനെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ തീരുമാനത്തിന് മുന്നിലുള്ള ഏക തടസം അമേരിക്കൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്ക–പാക്കിസ്ഥാൻ–ചൈന അച്ചുതണ്ട് ഉയർത്തിയ ഭീഷണിയെ മറികടക്കാൻ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അതായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ. ബംഗ്ലദേശ് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സോവിയറ്റ് റഷ്യയുമായി ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയ സൗഹൃദ, സുരക്ഷാ കരാറനുസരിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് ചുറ്റും പടക്കപ്പലുകളിറക്കി അമേരിക്കൻ–ബ്രിട്ടിഷ് ഭീഷണിയെ തുരത്തുകയായിരുന്നു സോവിയറ്റ് സൈന്യം. പാക്കിസ്ഥാനെ സഹായിക്കാനായി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പടക്കപ്പലായ യുഎസ്എസ് എന്റർപ്രൈസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഏഴാം കപ്പൽപ്പട ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈഗിൾ എന്ന പടക്കപ്പൽ അറബിക്കടലിലേക്കും നീങ്ങുന്നതായ വിവരം ലഭിച്ചതോടെയാണ് ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് തലവൻ ബ്രഷ്നേവിനെ ബന്ധപ്പെടുന്നത്.

വിരമിച്ച ശേഷമുള്ള ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അന്ന് സോവിയറ്റ് മുന്നേറ്റത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അ‍ഡ്മിറൽ ക്രുഗ്ല്യാക്കോവ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ: ‘അമേരിക്കൻ കപ്പ‌ൽപ്പട അടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്മൈറനുകൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതാവണം അവർ കാണുന്നത് എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കുള്ള നിർദേശം. ഇന്ത്യൻ മഹാ സമുദ്രത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആണവ അന്തർവാഹിനികൾ അവരെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക. ഞങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു. അവർ ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മനസിലാക്കി’. അമേരിക്കൻ കപ്പൽപ്പട ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് കടക്കാൻ പോലും സോവിയറ്റ് സൈന്യം അനുവദിച്ചില്ല. സോവിയറ്റ് സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞതോടെ ബ്രിട്ടിഷുകാർ മഡ‍ഗാസ്കറിലേക്ക് പിന്മാറി. ഇതിനിടെ കപ്പലുകളും വിമാനങ്ങളുമൊക്ക ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയെ ഒന്നു ഭയപ്പെടുത്തണമെന്ന് അമേരിക്കക്കാർ ചൈനയോടും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ചൈനക്കാർ അതിൽ വീണില്ല. സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായി അന്ന് അത്ര നല്ല ബന്ധത്തിലല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും സോവിയറ്റുകൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ചൈനയ്ക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് അതെന്ന് പിന്നീട് ഡീക്ലാസിഫൈഡ് ചെയ്ത അമേരിക്കൻ രേഖകൾ പറയുന്നു. പ്രസ‍ിഡന്റ് റിച്ചാർഡ് നിക്സന്റെയും സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ഹെൻറി കിസിഞ്ചറുടെയുമൊക്കെ ഭീഷണി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി തരിമ്പും വകവച്ചുമില്ല. അങ്ങനെ 1971–ഡിസംബറിൽ ഒരു ലക്ഷം പാക് സൈനികർ ഇന്ത്യക്ക് മുമ്പാകെ കീഴടങ്ങി. കിഴക്കൻ പാക്കിസ്ഥാനെന്ന ബംഗ്ലദേശ് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് സോവിയറ്റ് യൂണിയനോടും തിരിച്ചുമുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ സംഭവം പലപ്പോഴും ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടാറുണ്ട്. ക്രൂഷ്ചേവിന്റെയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെയും കാലത്ത് പുഷ്ടിപ്പെട്ട ഇന്ത്യ–സോവിയറ്റ് ബന്ധം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകരുന്ന 1991 വരെ ഊഷ്മളമായി നിലനിന്നു. കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ അഭിവാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് പൂർണമായും അംഗീകരിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഗോവ അടക്കമുള്ള പോർച്ചുഗീസ് കോളനികൾ ഇന്ത്യയുടെതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതും സോവിയറ്റുകളാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സൈനികാവശ്യങ്ങ‌ളുടെ ഭൂരിഭാഗവും സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു ശേഷം അധികാരത്തിലേറിയ രാജീവ് ഗാന്ധി ആദ്യമായി സന്ദർശിച്ച രാജ്യവും സോവിയറ്റ് യൂണിയനാണ്. അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോൾ ഗൊർബച്ചേവ് ആദ്യം സന്ദർശിച്ച ഒരു മൂന്നാംലോക രാജ്യവും ഇന്ത്യയായിരുന്നു.

റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും ഉപരോധങ്ങളടക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും റഷ്യയുമായുള്ള സഹകരണത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. റഷ്യൻ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന വോസ്തോക്–2022 എന്ന സൈനികാഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ 75 അംഗ സൈന്യം ഇപ്പോൾ.

