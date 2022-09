കാവാലത്ത് പാലത്തിൽനിന്നു കാൽവഴുതി വെള്ളത്തില്‍ വീണ് യുവാവ് മരിച്ചു

കുട്ടനാട്∙ പാലത്തിൽനിന്നു കാൽവഴുതി വെള്ളത്തിൽ വീണ യുവാവ് മരിച്ചു. കാവാലം പഞ്ചായത്ത് 7–ാം വാർഡ് കലവറ ഭവനിൽ രഘുവരന്റെ മകൻ കിരൺ കുമാർ (46) ആണ് മരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 11നു വീടിനു സമീപത്തെ നാരായണക്കല്ല് പാലത്തിൽ നിന്ന് കൈനടി-കാവാലം തോട്ടിൽ വീണാണ് അപകടം. ഉടൻ തന്നെ സമീപത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഒടിയെത്തി തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. തുടർന്നു ചങ്ങനാശേരിയിൽ നിന്ന് എത്തിയ അഗ്നിരക്ഷാസേന നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

വീഴ്ചക്കിടെ പാലത്തിൽ തട്ടി ഉണ്ടായ പരുക്കാണു മരണകാരണമെന്നാണു സൂചന. കൈനടി പൊലീസ് മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനുശേഷം ബന്ധുക്കൾക്കു വിട്ടുകൊടുത്ത മൃതദേഹം സംസ്‌കരിച്ചു. അമ്മ രത്‌നമ്മ. സഹോദരങ്ങൾ: സന്ധ്യ, കിഷോർ, സനീഷ്.

English Summary: Man fell down into water and died in Kottayam.