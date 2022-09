ചിരിപടർത്തി എം.ബി.രാജേഷ്; സ്പീക്കര്‍ എന്നാല്‍ ‘വണ്‍ ഹു കനോട്ട് സ്പീക്’ എന്ന് ഷംസീർ

തിരുവനന്തപുരം∙ പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുമെന്ന് നിയുക്ത മന്ത്രി എം.ബി.രാജേഷും സ്പീക്കർ എ.എൻ.ഷംസീറും. മന്ത്രി സ്ഥാനം പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ചുമതലയാണെന്നും അതിനോട് നീതി പുലർത്താൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്നും എ.ബി.രാജേഷ് പ്രതികരിച്ചു.

സ്പീക്കറായിരുന്നപ്പോൾ പലവട്ടം ഉപദേശിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഷംസീർ, അടുത്ത സ്പീക്കറാകുന്നതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചു. ‘ഷംസീറിന് ഇനി എന്നെ ഉപദേശിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടല്ലോ’ എന്ന രാജേഷിന്റെ രസകരമായ പ്രതികരണം ചിരിപടർത്തി. ഇതു സ്പീക്കർ ചെയറിലിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇടപെടലുകൾ വേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

അത് ആരായാലും ചെയ്യേണ്ടിവരും. എല്ലാ ചുമതലകളും ഒരുപോലെ അല്ല. എംഎൽഎയുടെ ചുമതല അല്ലല്ലോ സ്പീക്കർക്കുള്ളത്. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ചുമതല വഹിക്കേണ്ടിവരും. ചുമതല മാത്രമാണ് താൻ വഹിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും രാജേഷ് ചൂണ്ടികാട്ടി.

പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് എ.എൻ.ഷംസീർ പ്രതികരിച്ചു. മന്ത്രിയാകുമെന്ന് കേട്ടിരുന്നു, പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സ്പീക്കര്‍ എന്നാല്‍ ‘വണ്‍ ഹു കനോട്ട് സ്പീക്’ എന്നല്ലേ അര്‍ഥമെന്നായിരുന്നു ഷംസീറിന്റെ മറുപടി.



