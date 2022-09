സിപിഐയിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷം; വിമത പക്ഷത്തെ തുരത്താൻ ഉറച്ച് ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

തിരുവനന്തപുരം∙ സിപിഐയിലെ വിമത പക്ഷത്തെ തുരത്താൻ ഉറച്ച് ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം നീക്കം തുടങ്ങി. സിപിഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച് തോറ്റ ഇ.എസ്.ബിജിമോളുടെ പരസ്യ പ്രതികരണം വിമത വിഭാഗത്തെ നേരിടാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നീക്കം തുടങ്ങിയതിന്റെ സൂചനയാണ്. ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിലെ ‘മത്സര ട്രെൻഡ്’ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലെത്തുമോ എന്ന ആശങ്ക സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.



കെ.ഇ.ഇസ്മയിലിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചെങ്കിലും പാർട്ടിയിലെ ചേരിതിരിവിന് ചൂക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ഇസ്മയിലിന്റെ അനുയായികളാണ്. സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനെ കടന്നാക്രമിക്കുക എന്ന ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് വിമത വിഭാഗം ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥിക്കെതിരെ ഇടുക്കിയിലും കോട്ടയത്തും മത്സരിച്ച് ജയിച്ചത്. പാർട്ടിയിൽ സ്ത്രീകളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെതിരെ ബിജിമോളുടെ ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റ് കണ്ണൂർ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ച ദിവസം തന്നെ വന്നത് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ ആശീർവാദത്തോടെയാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫെയ്സ്ബുക് നിരന്തരം പോസ്റ്റിട്ട് ശാസന വാങ്ങുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമന്റെ അനുഭവം ബിജിമോൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും കാനത്തിനെതിരെ വിമർശനമുണ്ടെങ്കിലും ഓദ്യോഗിക പക്ഷം സെക്രട്ടറിയാകനാണ് സാധ്യത. മലപ്പുറം, വയനാട് സമ്മേളനങ്ങൾ കഴിയുന്നതോടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് നീങ്ങും. പാർട്ടിയിൽ മത്സരമോഹം തലപൊക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ വെല്ലുവിളിയായേക്കും. ഒരു തവണ കൂടി സെക്രട്ടറിയാകാനിരിക്കുന്ന കാനം രാജേന്ദ്രന് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നിലവിൽ എതിരാളികൾ ഇല്ലെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിത നീക്കങ്ങൾ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. വിമത പക്ഷത്തെ പ്രമുഖനായ പി.എസ്.സുപാൽ, കാനം പക്ഷത്തേക്ക് എത്തിയതോടെ കൊല്ലത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി. പാർട്ടിക്ക് ഏറ്റവുമധികം അംഗങ്ങളുള്ള കൊല്ലം കിട്ടിയതോടെ വിമതർക്ക് ക്ഷീണമായി. സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ കൊല്ലത്തെ സ്വാധീനം നിർണായകമാണ്.

English Summary: Rift in CPI over Kanam Rajendran and KE Ismail group