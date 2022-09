കൊച്ചി ∙ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ജീവനക്കാര്‍ക്കു ശമ്പള കുടിശികയ്ക്കു പകരം വൗച്ചറും കൂപ്പണും നല്‍കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ആറാം തീയതിക്കു മുന്‍പ് ഇതു വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. കൂപ്പണ്‍ സ്വീകരിക്കാത്തവരുടെ ശമ്പളം കുടിശികയായി നിലനിര്‍ത്തും. ശമ്പളവിതരണത്തിന് 50 കോടി അടിയന്തരമായി സര്‍ക്കാര്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് കൈമാറണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

ശമ്പള കുടിശികയ്ക്കു പകരം കെഎസ്ആ‍ർടിസി ജീവനക്കാർക്കു സപ്ലൈകോ അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൂപ്പണുകൾ നൽകാമോ എന്ന് സർക്കാരിനോടു ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ ചോദിച്ചിരുന്നു. കെഎസ്ആർടിസിക്ക് 103 കോടി നൽകണമെന്ന സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിക്കെതിരെ നൽകിയ അപ്പീലിലാണു ഹൈക്കോടതി ഈ നി‍ർദേശം വച്ചത്. പിന്നാലെയാണ് കോടതി ഉത്തരവ്.

കൂപ്പണുകൾ നൽകാമെന്ന നിർദേശത്തെ ജീവനക്കാർ എതിർത്തു. കുടിശികയുള്ള ശമ്പളത്തിന് പകരം കൂപ്പണുകൾ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ജീവനക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ഓണക്കാലത്തു സർക്കാർ 50 കോടി നൽകുമെന്നു മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിലും പറഞ്ഞിരുന്നു. സാധാരണ രീതിയിൽ കെഎസ്ആർടിസിക്കു ധനവകുപ്പ് നൽകുന്ന പ്രതിമാസ സഹായമാണു 50 കോടിയെന്നാണു ജീവനക്കാർ പറയുന്നത്.

