പ്രിയ വർഗീസിന്റേത് ചട്ടവിരുദ്ധ ഡപ്യൂട്ടേഷൻ, ബോണ്ട് വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചു: വീണ്ടും പരാതി

തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ.കെ.രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യ ഡോ. പ്രിയാ വർഗീസിനു ചട്ടവിരുദ്ധ നിയമനം നൽകിയെന്ന പരാതിയിൽ ഗവർണർ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വിസിയോടു വിശദീകരണം ചോദിക്കും. ഡോ. പ്രിയ വർഗീസ് ഗവേഷണത്തിനുശേഷം കോളജിനു നൽകേണ്ട ബോണ്ട് വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചു എന്ന ആരോപണവും ഉയരുകയാണ്. ഗവർണർ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയശേഷം തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാകും.

ഡോ. പ്രിയ വർഗീസിനെ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ ചട്ടവിരുദ്ധമായി സ്റ്റുഡന്റ് സർവീസ് ഡയറക്ടറായി ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ നിയമിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, വൈസ് ചാ‍ൻസലർ ഡോ.ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനോടു വിശദീകരണം തേടും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിനു ശേഷം ഗവർണർ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുമ്പോൾ നടപടി കൈക്കൊള്ളും.

മൂന്നു വർഷത്തെ ഗവേഷണത്തിനു പോകുന്ന അധ്യാപകർ തിരികെയെത്തിയാൽ അതേ കോളജിൽ അഞ്ച് വർഷം ജോലി ചെയ്യാമെന്ന ബോണ്ട് ഒപ്പിടണം. ഈ വ്യവസ്ഥ മറികടന്ന് ഗവേഷണ പഠനം കഴിഞ്ഞെത്തിയ പ്രിയയെ ഡപ്യുട്ടേഷനിൽ പോകാൻ കോളജ് അധികൃതർ അനുവദിച്ചു. ഇതു നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സമിതി ഗവർണർക്കു പരാതി നൽകി. ഇക്കാര്യത്തിലും ഗവർണർ വിശദീകരണം തേടും.

English Summary: The new complaint against Priya Varghese on irregular deputation