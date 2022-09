അടയ്ക്കാ പെറുക്കുന്നതിനിടെ പാട്ട് കേട്ട് കയറി; കുട്ടികൾക്കൊപ്പം നൃത്തം വച്ച് യുവതി – വിഡിയോ

കോഴിക്കോട്∙ സ്കൂളിലെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിൽ പാട്ടുകേട്ട് കയറിവന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ആദിവാസി യുവതിയുടെ വിഡിയോ വൈറലായി. കോഴിക്കോട് നെല്ലിപൊയിൽ സെന്റ് ജോൺസ് ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഓണാഘോഷത്തിനിടയിലേക്കാണ് അടയ്ക്കാ പെറുക്കി നടക്കുന്ന യുവതി എത്തിയത്.

പാട്ടുകേട്ടതോടെ ആവേശത്തിലായ യുവതി കുട്ടികൾക്കൊപ്പം നൃത്തം ചവിട്ടി. രണ്ടു വ്യത്യസ്ത പാർട്ടുകൾക്കും ഇവർ രണ്ടുതരത്തിലാണ് നൃത്തച്ചുവടുകള്‍ വയ്ക്കുന്നതെന്നും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

English Summary: An Adivasi lady's dance with school students became viral