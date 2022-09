‘ജനം ദേഷ്യത്തിൽ, സൂറത്തിലെ 7 സീറ്റിൽ എഎപി ജയിക്കും; ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസല്ല’

അഹമ്മദാബാദ് ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നാടായ ഗുജറാത്തിൽ അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽക്കുമെന്ന ഭയത്തിലാണു ബിജെപിയെന്നു ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും എഎപി കൺവീനറുമായ അരവിന്ദ് കേജ്‌‍‌രിവാൾ. അക്രമ സംഭവങ്ങൾ കൂടുന്നതിൽ ജനം ദേഷ്യത്തിലാണെന്നും എഎപി നേതാക്കൾക്കെതിരെയുണ്ടായ ആക്രമണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേജ്‌‍‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

‘‘മനോജ് സോരതിയ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിൽ ഗുജറാത്തിലെ ആറു കോടി ജനം വളരെ ദേഷ്യത്തിലാണ്. ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽവച്ചാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല തകർത്തത്. ഇതല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരം. ഇതല്ല ഹിന്ദു സംസ്കാരം. ഗുജറാത്ത് സംസ്കാരവും ഇതല്ല. ആക്രമണം ഉണ്ടായതുതൊട്ടു സൂറത്തിലെ ജനങ്ങൾ വളരെ ദേഷ്യത്തിലാണ്. ഞങ്ങൾ സൂറത്തിൽ നടത്തിയ സർവേയിൽ, 12 സീറ്റിൽ ഏഴെണ്ണത്തിലും എഎപി ജയിക്കുമെന്നാണു കണ്ടെത്തിയത്.

സോരതിയ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സൂറത്തിലെ ഗണേശപ്പന്തലിൽ ഞാൻ ആരതി നടത്തും. നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന തോൽവിയെപ്പറ്റി ബിജെപി ആശങ്കയിലാണ്. ഒരുകാര്യം പറയാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു; ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതു കോൺഗ്രസുമായാണ്. പക്ഷേ, ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസല്ല. സർദാർ പട്ടേലിനെയും ഭഗത് സിങ്ങിനെയുമാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കു ഭയമില്ല, പോരാടും’’– രാജ്കോട്ടിലെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കേജ്‍രിവാൾ വ്യക്തമാക്കി.

‘‘എഎപി നേതാക്കളോടു സംസാരിക്കരുതെന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങൾക്കു ബിജെപി നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. എഎപിയെ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നില്ല. ധാരാളം നല്ലയാളുകൾ ബിജെപിക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവിടെനിന്നു കിട്ടിയത്? നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളുകളും ആശുപത്രികളും ലഭിച്ചോ? അവിടെത്തന്നെ നിന്നോളൂ, അവരുടെ പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റിക്കോളൂ, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ജോലി ചെയ്യണം.’’– കേജ്‌‍‌രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

