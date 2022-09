ചട്ടവിരുദ്ധമായി വിമാനം പറത്താൻ ഭീഷണി; ബിജെപി എംപിമാർക്കെതിരെ കേസ്

ദിയോഗർ ∙ ജാർഖണ്ഡിലെ ദിയോഗർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ചാർട്ടേഡ് വിമാനം പറത്താൻ ചട്ടവിരുദ്ധമായി അനുമതി നൽകാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ ബിജെപി എംപിമാരായ നിഷികാന്ത് ദുബെ, മനോജ് തിവാരി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപതു പേർക്കെതിരെ കേസ്. ഇവർ ചാർട്ടർ ചെയ്തിരുന്ന വിമാനത്തിന് രാത്രിയിൽതന്നെ പറന്നുയരാൻ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിമാനത്താവള അധികൃതരെ സമ്മർദത്തിലാക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തെന്നാണ് പരാതി.

ദിയോഗർ വിമാനത്താവളത്തിലെ ഡിഎസ്പി സുമൻ അനാന്റെ പരാതിയിലാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. വിമാനത്താവളത്തിലെ നിയന്ത്രിത മേഖലയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിനും മറ്റുള്ളവരുടെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാക്കിയതിനുമാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. സംഭവത്തിൽ ദുബെയും ദിയോഗർ ജില്ലാ മജിട്രേറ്റ് മഞ്ജുനാഥ് ഭജന്ത്രിയും സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെയും ഏറ്റുമുട്ടി.

എഫ്ഐആർ പ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് 31നാണ് നിഷികാന്ത് ദുബെ, മകൻ കനിഷ്ക് കാന്ത് ദുബെ, മഹികാന്ത് ദുബെ, മനോജ് തിവാരി, മുകേഷ് പഥക്, ദേവ്ത പാണ്ഡെ, പിന്റു തിവാരി തുടങ്ങിയവർ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിലേക്ക് (എടിസി) അനുവാദം കൂടാതെ അതിക്രമിച്ചു കടന്നത്. ഇവർക്കായി ചാർട്ടർ ചെയ്തിരുന്ന വിമാനത്തിന് അനുമതിയില്ലാത്ത സമയത്ത് പറക്കാൻ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പരാതി.

അടുത്തിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് രാത്രിയാത്രകൾക്ക് ഇതുവരെ അനുമതിയായിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിന് രാത്രി പറക്കൽ നിഷേധിച്ചത്. നിലവിലെ ചട്ടപ്രകാരം സൂര്യാസ്തമയത്തിനു 30 മിനിറ്റ് മുൻപു വരെ മാത്രമേ ഇവിടെനിന്ന് വിമാന സർവീസുകൾ പാടുള്ളൂ. സംഭവം നടന്നുവെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ദിവസം സൂര്യാസ്തമയം 6.03നായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 6.17നാണ് ബിജെപി നേതാക്കൾ ചാർട്ടർ ‍ചെയ്ത വിമാനം പറന്നത്.

വിമാനത്തിന് പറക്കാൻ അനുമതി തേടി സമീപിച്ചപ്പോൾ വിമാനത്താവള അധികൃതർ തടസ്സം പ‌റഞ്ഞില്ലെന്നാണ​് എംപിമാരുടെ നിലപാട്. എയർപോർട്ട് ഡയറക്ടറുടെ ‌‌അനുമതിയോടെയാണ് വിമാനം പറന്നതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

