ബെയ്ജിങ്‌ ∙ എസ്കലേറ്റർ ലഗേജ് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഉപാധിയാക്കിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും? അതിൽ എന്താണ് കുഴപ്പമെന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ, കൃത്യമായ ഉത്തരം സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ‘റെഡിറ്റി’ൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ വിഡിയോ പറയും. കൈവശമിരുന്ന വലിയ ബാഗ് എസ്കലേറ്ററിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള രണ്ട് യുവതികളുടെ ശ്രമമാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. യുവതികളുടെ ഈ പ്രവ‌‍ൃത്തി മറ്റൊരു യുവതിയുടെ ജീവനു തന്നെ ‌ഭീഷണിയായി മാറുമായിരുന്ന അപകടത്തിലേക്കു നയിച്ചെ‌ങ്കിലും, ഗുരുതരമായതൊന്നും സംഭവിക്കാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം കൊ‌ണ്ടു മാത്രം.‌‌

വലിയ ട്രോ‌ളി ബാഗുകളുമായെത്തിയ രണ്ടു യുവതികളാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. ഈ ട്രോ‌ളി ബാഗുകൾ എസ്കലേറ്ററിലൂടെ താഴെയെത്തിക്കാനായിരുന്നു ഇവരുടെ ശ്രമം. അതിനായി ആദ്യത്തെ വലിയ ബാഗ് ഇവർ നേരെ എസ്കലേറ്ററിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു.‌‌

ഇതോടെ, ഇവർക്കു കയറാനാകും മുൻപ് ബാഗുമായി എസ്കലേറ്റർ ചലിച്ചു. നിരപ്പായ പ്രതലത്തിലൂടെ നീങ്ങിയ ബാഗ് സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയതോടെ താഴേയ്ക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. എസ്കലേറ്ററിലൂടെ താഴേയ്ക്കു പോകുകയായിരുന്ന മറ്റൊരു സ്ത്രീ മുകളിൽനിന്നുള്ള ബഹളം കേട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. ബാഗ് വരുന്നതു കണ്ടതോടെ ‌ഇവർ ഒറ്റക്കുതിപ്പിന് താഴെയെ‌ത്തിയെങ്കിലും, പാഞ്ഞെത്തിയ ബാഗ് ഇവരെ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മെഡിക്കൽ സംഘം ഇവരെ പിന്നീട് സ്ട്രെച്ചറിൽ പുറത്തേക്കു കൊണ്ടു പോകുന്നതും വിഡിയോയിലുണ്ട്.

‘ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ആ പാവം സ്ത്രീ ബാഗ് നിരങ്ങി വന്നപ്പോ‌ഴേയ്ക്കും താഴെയെത്തിയിരുന്നു. അൽപം കൂടി താമസിച്ചിരുന്നെ‌ങ്കിൽ അപകടം കൂടുതൽ ഗുരുതരമാകുമായിരുന്നു’ – വിഡിയോയെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ കമന്റ് ചെയ്തു. ‘രണ്ടു പേരും രണ്ടു ബാഗുമാ‌ണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടു പേർക്കും ഓരോ ബാഗുമായി എസ്കലേറ്ററിൽ കയറാമായിരുന്നു’ – മറ്റൊരാൾ കുറിച്ചു.

