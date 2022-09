സിൽവർലൈൻ: ഈ മാസം കേരള, കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് പിണറായി

കോവളം∙ സില്‍വർലൈൻ വിഷയം കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ ബൊമ്മയുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഈ മാസം അവസാനം ബെംഗളൂരുവിൽ ചർച്ച നടത്താൻ ധാരണയായതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ദക്ഷിണമേഖല കൗൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ സിൽവർലൈൻ വിഷയം ഇന്നു ചർച്ച ചെയ്യില്ല. നേരത്തേ വിഷയം യോഗത്തിന്റെ അജൻഡയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

നിലവിൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള നിർദിഷ്ട പാത മംഗലാപുരത്തേക്കു നീട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പിണറായിയും ബൊമ്മയും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനപദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുറത്തേക്കുകൂടി വ്യാപിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാനാന്തര പദ്ധതിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടി കേന്ദ്രാനുമതി വാങ്ങാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായി ഇതിനെ വിദഗ്ധർ കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന വികസന പദ്ധതിയായി സിൽവർ ലൈനിനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാനും സാധിക്കും.

