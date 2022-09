കോവളം∙ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പങ്കെടുക്കുന്ന ദക്ഷിണ മേഖല കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തില്‍ സില്‍വര്‍ലൈന്‍ ഉന്നയിക്കാനൊരുങ്ങി കേരളം. സില്‍വര്‍ലൈന്‍ പാത മംഗലാപുരത്തേക്കു നീട്ടുന്നത് കര്‍ണാടകയുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന യോഗത്തിൽ കേരളത്തിനു പുറമെ തമിഴ്നാട്, കർണാടക, പുതുച്ചേരി, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, ലക്ഷദ്വീപ്, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ എന്നിവരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്.

സിൽവര്‍ലൈൻ വിഷയം ദക്ഷിണ മേഖല കൗൺസിൽ യോഗത്തിന്റെ അജൻഡയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കേരളമാണ്. നിലവിൽ കാസർകോട് വരെയാണു പാത നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാസർകോടുനിന്നു പാത മംഗലാപുരത്തേക്കു നീട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ചു കർണാടകയുമായി ചർച്ച ചെയ്യും. ആദ്യം സെക്രട്ടറി തല ചർച്ച നടത്തി പിന്നീടു തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനപദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുറത്തേക്കുകൂടി വ്യാപിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാനാന്തര പദ്ധതിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടി കേന്ദ്രാനുമതി വാങ്ങാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായി ഇതിനെ വിദഗ്ധർ കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന വികസന പദ്ധതിയായി സിൽവർ ലൈനിനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാനും സാധിക്കും.

അതിനൊപ്പം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോക്സോ കേസുകളിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അന്വേഷണവും വിചാരണയും മറ്റും പൂർത്തിയാക്കുന്ന കാര്യവും ചർച്ചയാകും. ഇക്കാര്യം അമിത് ഷാ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയുമായുള്ള വിഷയങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയ്ക്കു വരും.

English Summary: Kerala to raise Silverline in Southern Zonal Council meet at Kovalam