തിരുവനന്തപുരം∙ കെഎസ്ആർടിസി പമ്പ സ്പെഷല്‍ ഓഫിസറുടെ മര്‍ദനമേറ്റ കണ്ടക്ടര്‍ക്ക് സസ്പെന്‍ഷന്‍. കട്ടപ്പന ഡിപ്പോയിലെ കണ്ടക്ടര്‍ സന്തോഷിനെയാണ് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്. സ്പെഷല്‍ ഓഫിസറെ മര്‍ദിച്ചു എന്നാണ് സസ്പെന്‍ഷന്‍ ഉത്തരവിലെ പരാമര്‍ശം. എന്നാല്‍ അയ്യപ്പന്‍മാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ബസ് നിര്‍ത്തിയതിന് കണ്ടക്ടര്‍ക്കായിരുന്നു മര്‍ദനമേറ്റത്.

കർക്കിടക മാസ പൂജയോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് കട്ടപ്പന ഡിപ്പോയിലെ കണ്ടക്ടറായ ബി.സന്തോഷിന് ചെങ്ങന്നൂർ– ശബരിമല റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന ബസ്സിൽ ഡ്യൂട്ടി ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ആദ്യം ചെങ്ങന്നൂരിൽനിന്ന് ശബരിമല തീർഥാടകരുമായി പോയ ബസ് നിലയ്ക്കൽനിന്ന് വിട്ടശേഷം അയ്യപ്പന്മാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അവർക്കു മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിർത്തി കൊടുത്തു.

ഇതിനെ തുടർന്ന് നിലയ്ക്കൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ ബസ് ഇവിടെ നിർത്തിയത് എന്തിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. തുടർന്ന് പമ്പയിൽ എത്തിയ ഉടനെ അവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്പെഷൽ ഓഫിസർ ഷിബുകുമാർ തന്നെ മർദിച്ചെന്നാണ് സന്തോഷ് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. ഷിബുകുമാറിനു പുറമേ അവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ചിലരും ചേർന്നാണ് മർദിച്ചതെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. പമ്പ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് പൊലീസ് എത്തിയാണ് തന്നെ മോചിപ്പിച്ചതെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ സന്തോഷ് ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു.

English Summary: KSRTC conductor who was attacked by Special officer got suspension