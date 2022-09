വിവാഹശേഷം തടി കൂടി; ഭാര്യയെ മുത്തലാഖ് ചൊല്ലി ഭർത്താവ്: കേസ്

മീററ്റ്∙ തടി കൂടിയതിനാൽ ഭർത്താവ് മുത്തലാഖ് ചൊല്ലിയതായി യുവതിയുടെ പരാതി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ കിതോറിലെ നസ്മ ബീഗം (28) ആണ് പരാതിക്കാരി. എട്ടു വർഷം മുൻപാണ് നസ്മയെ മുഹമ്മദ് സൽമാൻ വിവാഹം ചെയ്തത്. വിവാഹത്തിനുശേഷം ശരീരഭാരം കൂടാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഭർത്താവ് ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് നസ്മ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ മാസം ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ നിന്നു പുറത്താക്കിയതോടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെയാണ് യുവതി താമസിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് 7 വയസ്സായ ഒരു ആൺകുട്ടിയുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 28ന് യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തി സൽമാൻ മർദിക്കുകയും മുത്തലാഖ് ചൊല്ലുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതിയെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



English Summary: Man gives wife triple talaq for gaining weight in up