പുതിയ പദവിയിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഷംസീർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിവരും: എം.ബി.രാജേഷ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്പീക്കറായിരുന്നപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയം നന്നായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നിയുക്ത മന്ത്രി എം.ബി.രാജേഷ്. സ്പീക്കർ സ്ഥാനം രാജിവച്ചശേഷം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാഷ്ട്രീയം പറയുമെന്നും കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടില്ലെന്നും സ്പീക്കർ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതായി എം.ബി.രാജേഷ് പറഞ്ഞു.

കക്ഷിരാഷ്ട്രീയം പറയാൻ തടസമുണ്ടായ സമയത്ത്, സ്പീക്കർ പദവി അത് അനുവദിക്കാത്തപ്പോൾ പ്രയാസമുള്ളതായി തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ, രാഷ്ട്രീയം നന്നായി പറയാൻ ഒരു മടിയും കാണിച്ചിട്ടില്ല. നിയമസഭയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടായിരുന്നു. ഭരണപക്ഷ നിരയിലെ മുൻനിരക്കാരനായ എ.എൻ.ഷംസീറിനു ഭരണ, പ്രതിപക്ഷ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാകുമ്പോൾ മുൻനിരയിലുണ്ടാകേണ്ടി വരുമെന്ന്, ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി എം.ബി.രാജേഷ് പറ‍ഞ്ഞു.

‘‘പുതിയ പദവി ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിവരും. സ്ട്രൈക്കറായി കളിച്ചയാൾ റഫറിയാകേണ്ടി വരുമ്പോൾ എന്താകുമെന്നായിരുന്നു താൻ സ്പീക്കറായപ്പോൾ ഉയർന്ന ചോദ്യം. റഫറിയായപ്പോൾ മോശമായില്ല എന്നു മാധ്യമങ്ങൾ പറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. താൻ മോശമാണെന്നു പ്രതിപക്ഷവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രതിപക്ഷമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം നൽകേണ്ടത്. അതേപോലെ ഷംസീറിനും ചുമതലയ്ക്കനുസരിച്ച് പരുവപ്പെടാൻ കഴിയും’’ – എം.ബി.രാജേഷ് പറഞ്ഞു.

സഭ പാസാക്കിയ ബില്ലുകൾ ഗവർണർക്ക് അയച്ചതായി എം.ബി.രാജേഷ് അറിയിച്ചു. ഗവർണറാണ് അംഗീകാരം നൽകേണ്ടത്. സഭ ഇനി എപ്പോൾ ചേരുമെന്ന കാര്യം സർക്കാരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഉടനെ സഭ ചേരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. തന്റെ വകുപ്പിന്റെ കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി ഗവർണറെ അറിയിച്ചശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തന്റെ കാലയളവിൽ 15 മാസത്തിനിടെ 83 ദിവസം സഭ സമ്മേളിച്ചു. 65 നിയമങ്ങൾ പാസാക്കി. സഭാ നടപടികൾ സമയക്രമം പാലിച്ച് സജീവമാക്കി. അംഗങ്ങളുടെ പ്രസംഗ സമയം നിയന്ത്രിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ചെറിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായെങ്കിലും പിന്നീട് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു. ഭരണ, പ്രതിപക്ഷങ്ങൾക്കു തുല്യപരിഗണന നൽകാൻ ശ്രമിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

