വാഷിങ്ടൻ∙ 16 കുട്ടികളു‌ടെ അമ്മ; പതിനാറാമത്തെ കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സ് പ്രായം. 17–ാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ വരവേല്‍ക്കാനായി കാത്തിരിക്കുകയാണു ദമ്പതികൾ. നോർത്ത് കാരോലൈനയിലെ പാറ്റി ഹെർണാണ്ടസ്-കാർലോസ് ദമ്പതികള്‍ക്ക് 20 കുട്ടികള്‍ വേണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. 16 കുട്ടികളുടെയും പേര് ‘സി’ എന്ന അക്ഷരത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. 16 മക്കളിൽ മൂന്ന് ഇരട്ടകളുണ്ട്.

പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് കുടുംബത്തിൽ ആധിപത്യം. 10 പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. കാർലോസ് ജൂനിയർ (14 ) ആണ് മക്കളിൽ മുതിർന്നയാൾ. ക്രിസ്റ്റഫർ (13), കാർല (11), കെയ്ത്‍ലിൻ (11), ക്രിസ്റ്റീൻ (10), ചെൽസി (10), ക്രിസ്റ്റീന (9), കാൽവിൻ (7), കാതറിൻ (7), കാലെബ് (5), കരോലൈൻ (5), കാമില (4), കരോൾ (4), ചാർലട്ട് (3), ക്രിസ്റ്റൽ (2), ക്ലെടോൺ (1) എന്നിവരാണ് ദമ്പതികളുടെ മക്കൾ. 2023 മാര്‍ച്ചിലാണ് 17–ാമത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രസവസമയം ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

താനിപ്പോള്‍ 13 ആഴ്ച ഗര്‍ഭിണി ആണെന്നും ആണ്‍കുട്ടിയാണ് വയറ്റിലെന്നും ഫാബുലസ് എന്ന മാസികയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പാറ്റി പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 14 വര്‍ഷമായി കുടുതല്‍ നാളുകളും ഞാന്‍ ഗര്‍ഭിണിയാണ്. അതില്‍ അഭിമാനിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മേയിലാണ് പാറ്റി 16-ാമത്തെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയത്. 20 കു‌‌ട്ടികള്‍ വേണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഇനി മൂന്ന് ആണ്‍കുട്ടികള്‍ വേണം. അപ്പോള്‍ 10 പെണ്ണും 10 ആണും ആകും. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഗര്‍ഭനിരോധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല– പാറ്റി പറഞ്ഞു.

