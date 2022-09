സുരക്ഷാ ഗ്ലാസ്‌ ഷീൽഡ് ഇല്ല; സ്കൂൾ ബസിൽനിന്നു വിദ്യാർഥിനി തെറിച്ചു വീണതിൽ വീഴ്ചയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

കൊച്ചി∙ സ്കൂൾ ബസിന്റെ എമർജൻസി വാതിലിലൂടെ വിദ്യാർഥിനി തെറിച്ചുവീണ സംഭവത്തിൽ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിനും ഡ്രൈവർക്കും വീഴ്ച പറ്റിയതായി മോട്ടർവാഹന വകുപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ബസ് ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനും വാഹനത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കാനും മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് ശുപാർശ ചെയ്തു.

വാഹനത്തിന്റെ ഡോർ അബദ്ധത്തിൽ തുറന്നു പോകുന്നത് തടയാനുള്ള സംവിധാനമായ സുരക്ഷാ ഗ്ലാസ്‌ ഷീൽഡ് നഷ്ടമായതായി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. സ്കൂളിന്റെ കീഴിലുള്ള ആറു ബസുകളിലും സമാന തകരാർ കണ്ടെത്തി. ഈ വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ ഗ്ലാസ്‌ ഷീൽഡ് ഘടിപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമേ സർവീസ് നടത്താൻ അനുമതി നൽകൂ.

അപകടമുണ്ടായ വാഹനം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വാഹന പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട്‌ പൊലീസ് തയാറാക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്‌ ജില്ലാ കലക്ടർക്കു സമർപ്പിച്ചു. സിബിഎസ്ഇ സ്കൂൾ ആയതിനാൽ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് നേരിട്ട് സ്കൂളിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സ്കൂൾ ബസ് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബസിൽ അനുവദനീയമായതിൽ അധികം വിദ്യാർഥികളെ കയറ്റിയിരുന്നതായും പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

