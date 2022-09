മുഖം മിനുക്കാൻ മന്ത്രിസഭ: ഗോവിന്ദൻ ഒഴിഞ്ഞു; പിണറായിക്കു പിന്നിൽ രണ്ടാമൻ ഇനി ആര്?

ഏതൊരു മന്ത്രിസഭയിലും ഒന്നാമൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിയമസഭയിൽ ഭരണപക്ഷത്ത് മുൻനിരയിലെ ഒന്നാമത്തെ സീറ്റും മുഖ്യമന്ത്രിയുടേതാണ്. മന്ത്രിസഭയിൽ രണ്ടാമൻ എന്നൊരു സ്ഥാനം ഔദ്യോഗികമായി ഇല്ല. വൻ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള കക്ഷികളിൽ, മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞു പാർട്ടി ശ്രേണിയിൽ ഉയർന്ന മന്ത്രിക്കാണു സാധാരണ രണ്ടാമന്റെ കസേര നിയമസഭയിൽ നീക്കിവയ്ക്കാറുള്ളത്. വലിയ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതെ മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഘടകകക്ഷിയുടെ പ്രധാനിക്കാകും നിയമസഭയിൽ രണ്ടാമന്റെ കസേര. യുഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ലീഗിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കസേര. നിയമസഭയിലെ കസേരയുടെ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണു മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമൻ ആരെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശം. എം.വി.ഗോവിന്ദന്റെ രാജിയോടെ മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമനാണു മാറിയതെങ്കിൽ, ആ സ്ഥാനത്ത് ഇനി ആരിരിക്കുമെന്നതാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന കാര്യം.



∙ ഏക കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗം രാധാകൃഷ്ണൻ

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സിപിഎമ്മിന്റെ ഉന്നത ഘടകമായ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലെ അംഗമാണ്. എം.വി. ഗോവിന്ദൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗം. നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തൊട്ടടുത്ത കസേര ഗോവിന്ദനായിരുന്നു. മന്ത്രിസഭയിൽ സിപിഎമ്മിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗം കെ. രാധാകൃഷ്ണനാണ്. എന്നാൽ തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാപരമായ ചുമതലകളിലൊന്നും നിർണായക സ്വാധീനമില്ലാത്ത നേതാവാണ് കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ. മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമത്തെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗമായിരുന്നെങ്കിലും ആ പ്രാധാന്യം വകുപ്പു വിഭജനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. മന്ത്രിസഭയിൽ അപ്രധാന വകുപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടാമനായി പാർട്ടിയോ, സർക്കാരോ കാണുന്നില്ലെന്ന സൂചനയാണിത്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും കെ.രാധാകൃഷ്ണനില്ല. എം.വി. ഗോവിന്ദനെ ഇക്കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽനിന്നു മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിലും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗമെന്ന നിലയിലും മന്ത്രിയെന്ന നിലയിലും സംഘടനാപരമായി താക്കോൽ സ്ഥാനത്തു തന്നെയായിരുന്നു ഗോവിന്ദൻ. മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമനെന്ന പരിഗണന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പദത്തിലേക്കും ലഭിച്ചു.

കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ.

ചികിത്സയിലും വിദേശയാത്രയിലും ചുമതല കൈമാറുന്ന പതിവ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനില്ലെങ്കിലും അത്തരമൊരു സാഹചര്യം വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായി പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടയാളാണു മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമൻ. കഴിഞ്ഞ പിണറായി മന്ത്രിസഭയിലും ഈ മന്ത്രിസഭയിലും രണ്ടാമൻ എന്ന വിശേഷണം ഇ.പി.ജയരാജനായിരുന്നു. കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗമായ എ.കെ.ബാലനും മന്ത്രിയായിരുന്നെങ്കിലും നേതൃഗണത്തിൽ തലപ്പൊക്കമുള്ളയാളെന്ന നിലയിലാണു ജയരാജനെ അങ്ങനെ കരുതിപ്പോന്നത്. നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു ചേർന്നുള്ള ഇരിപ്പിടവും ലഭിച്ചു. എൽഡിഎഫ് കൺവീനറായി പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തെ നിയോഗിച്ചതിലൂടെ ജയരാജന്റെ നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേ പാതയിലാണ് എം.വി.ഗോവിന്ദൻ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയാകുന്നത്.

∙ യുവമന്ത്രിമാരിൽ മുൻതൂക്കം ആർക്ക്?

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമനാര് എന്ന ചർച്ച ഇനി കേന്ദ്രീകരിക്കുക യുവ മന്ത്രിമാരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാകും. സിപിഎം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ നാലു മന്ത്രിമാരാണുള്ളത്– പി.രാജീവ്, കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ, വി.എൻ.വാസവൻ, പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്. മന്ത്രിയായിരിക്കെയാണു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായതെങ്കിലും സജി ചെറിയാൻ ഇപ്പോൾ എംഎൽഎ മാത്രമാണ്. എം.വി.ഗോവിന്ദനു പകരമെത്തുന്ന എം.ബി. രാജേഷ് ജനകീയനാണെങ്കിലും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഇല്ല, സംസ്ഥാന സമിതിയംഗമാണ്.

മന്ത്രിമാരിൽ രാജീവും ബാലഗോപാലുമാണു മുതിർന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ. നിലവിൽ നിയമസഭയിൽ രാജീവിന്റെ സ്ഥാനം മുഖ്യമന്ത്രിക്കു തൊട്ടുപിന്നിൽ രണ്ടാം നിരയിലാണ്. ബാലഗോപാൽ രണ്ടാം നിരയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വലത്തേയറ്റത്തുമാണ്. അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ഇവരിൽ ആരുടെയെങ്കിലും കസേര മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തൊട്ടടുത്തേക്കു മാറ്റിയാൽ അതു വ്യക്തമായ സന്ദേശമാകും. നിയമസഭയിൽ ഇത്രയും കക്ഷിബലമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് രണ്ടാമത്തെ കസേരയിലേക്കു സിപിഐ മന്ത്രിയെ ഇരുത്താൻ സിപിഎം മെനക്കെടില്ല. ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരുപക്ഷേ കെ.രാധാകൃഷ്ണനു തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കസേര നൽകാനും മതി. അതെല്ലാം അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തോടെ വ്യക്തമാകും.

∙ പ്രതിഛായ നന്നാകുമോ?

എം.വി.ഗോവിന്ദൻ ഒഴിയുന്നതിനു പകരക്കാരനായി എം.ബി.രാജേഷിനെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ അത് മന്ത്രിസഭയിലെ ഒഴിവു നികത്തൽ മാത്രമല്ല സിപിഎമ്മിന്. മന്ത്രിമാരുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളിലും കമ്മിറ്റികളിലുമെല്ലാം വിമർശനമുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രതിഛായ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കം കൂടിയാണ്. സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവനേതാവിനെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ സ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റി മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാരണവുമില്ല. വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായും സർക്കാരിന്റെ പ്രതിഛായ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന പുതിയ തിരിച്ചറിവിലേക്കു സിപിഎം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു വേണം കരുതാൻ. നേരത്തേ കെ.കെ. ശൈലജയുടെ പ്രതിഛായ പാർട്ടി നേതൃത്വം പലപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഭാരമായി കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ന് നേതാക്കളുടെ പ്രതിഛായയെ പാർട്ടി ആശ്രയിക്കുന്നു. എംപി എന്ന നിലയിൽ നടത്തിയ മികച്ച പ്രകടനവും രാജേഷിനു ഗ്രേസ് മാർക്കാണ്. മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്കു പറഞ്ഞുകേട്ട ഷംസീറിനെ സ്പീക്കറാക്കിയതു തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിത നീക്കമാണ്.

നിയമസഭയിൽ ഭരണപക്ഷ ബെഞ്ചിലെ ഏറ്റവും വലിയ ‘ബഹളക്കാരൻ’ ആയിരുന്നു ഷംസീർ. ഇതു നിയമസഭയിൽ ഭരണപക്ഷത്തിനു ഗുണവും ദോഷവുമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സഭയ്ക്കു പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ എംഎൽഎമാരോടു കുശലം പറഞ്ഞു സൗഹൃദം പങ്കിടുന്ന മറ്റൊരു ഷംസീറുണ്ട്. ഈ ഗുണവും ശൈലിയുമാകാം പുതിയ തീരുമാനത്തിലേക്കു സിപിഎമ്മിനെ എത്തിച്ചത്. മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ ആരോഹണത്തോടെ ഷംസീറിനെ തഴഞ്ഞുവെന്ന ആരോപണത്തിനുള്ള മറുപടിയുമാകാം. എന്തായാലും എം.ബി.രാജേഷ് നിയന്ത്രിച്ച നിയമസഭയെ നയിക്കുക എന്നതു തന്നെയാണ് രാജേഷിനു പകരക്കാരനായെത്തുമ്പോൾ ഷംസീർ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി.

English Summary: M.V. Govindan to Party Leadership; Who will be second in ministry?