1945ലെ വിമാനാപകടം നടന്നിട്ടില്ലെന്നും ‘കണ്ടെത്തൽ’; എല്ലാം വെറും നാടകം? നേതാജി എവിടെ?

ഒരാളുടെ മരണത്തേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഏഴരപ്പതിറ്റാണ്ടിനിടെ മൂന്ന് കമ്മിഷനുകൾ. അതിൽ രണ്ട് കമ്മിഷനുകൾ കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹം യുദ്ധവിമാനം തകർന്നു മരിച്ചു എന്ന്. എന്നാൽ, മൂന്നാമത്തെ കമ്മിഷനാകട്ടെ അങ്ങനൊരു വിമാന അപകടം തന്നെ നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്! പക്ഷേ, ഈ മൂന്ന്് കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടുകളും പിന്നീട് വന്ന സർക്കാരുകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അപ്രത്യക്ഷനായി 77 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് സുബാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്. ഔദ്യോഗിക ഭാഷ്യം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം വിമാന അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും വിമാന അപകടമെന്ന നാടകം നടത്തി അദ്ദേഹം റഷ്യയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് ചിലരെങ്കിലും കരുതുന്നത്. മറ്റു ചിലരാകട്ടെ അദ്ദേഹം സന്യാസിയുടെ വേഷത്തിൽ നമുക്കിടയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്താണ് ബോസിന്റെ തിരോധാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന്റെ തന്നെ പിന്നിലെ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ?



∙ അവസാന യാത്രയുടെ തുടക്കം

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ജർമനിയും ജപ്പാനും കീഴടങ്ങിയതോടെ ഒരു ആക്രമണത്തിലൂടെ ബ്രീട്ടിഷുകാരെ കീഴടക്കി ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാക്കാമെന്ന നേതാജിയുടെ പദ്ധതി നടപ്പായില്ല. ഇതോടെ തൽക്കാലം പിൻവാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ച അദ്ദേഹം ജപ്പാൻ വഴി മഞ്ചൂറിയയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് റഷ്യയിലേക്കും കടക്കാനായി പദ്ധതി തയാറാക്കി. ഈ പദ്ധതി അനുസരിച്ചുള്ള വിമാന യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അപകടമുണ്ടായത്. 1945 ഓഗസ്റ്റ് 16ന് തന്റെ അഭാവത്തിൽ മേജർ ജനറൽ എം.എസ്. കിയാനിക്ക് ഐഎൻഎയുടെ ചുമതലകൾ കൈമാറിയ ശേഷമാണ് സിംഗപ്പുരിൽ നിന്ന് നേതാജി യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. എസ്.എ. അയ്യർ, ഹബീബുർ റഹ്മാൻ, പ്രീതം സിങ് ജാപ്പനീസ് ഭാഷ തർജമ ചെയ്യുന്ന നെഗിഷി എന്നിവരായിരുന്നു ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത്.

യാത്ര തുടങ്ങി 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി. ബ്രേക്കുകൾക്ക് തകരാറുണ്ടായിരുന്നതാണ് കാരണം. ഉടൻ തന്നെ അത് ശരിയാക്കി അവർ ബാങ്കോക്കിലേക്ക് യാത്ര തുടർന്നു. അന്ന് വൈകിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നേതാജിക്ക് ബാങ്കോക്കിൽ വളരെയധികം സന്ദർശകരുണ്ടായിരുന്നു. ബാങ്കോക്കിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ജർമൻ രഹസ്യാനേഷണ വിഭാഗം റഷ്യയിലേക്ക് പോകാനുള്ള നേതാജിയുടെ നീക്കത്തെ എതിർത്തു. ബാങ്കോക്കിൽ തന്നെ ഒളിവിൽ കഴിയാനായിരുന്നു അവരുടെ നിർദേശം. എന്നാൽ ഇത് അവഗണിച്ച അദ്ദേഹം ഓഗസ്റ്റ് 17ന് ബാങ്കോക്കിൽനിന്ന് സയ്‌ഗോണിലേക്ക് വിമാനത്തിൽ പറന്നു. ദേബ്‌നാഥ് ദാസ്, അബിദ് ഹസൻ, ഗുൽസാർ സിങ് എന്നിവരായിരുന്നു ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ മറ്റൊരു വിമാനത്തിലാണ് സിംഗപ്പുരിൽ നിന്ന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നാലുപേർ ജപ്പാൻ ജനറൽ സബുറോ ഇസോദക്കൊപ്പം എത്തിയത്. അവിടെ നരെയ്ൻ ദാസ് എന്ന സഹപ്രവർത്തകന്റെ വീട്ടിൽ നേതാജിയും സംഘവും വിശ്രമിച്ചു.

∙ എങ്ങനെയായിരുന്നു വിമാന അപകടം?

ഈ സമയം അടുത്ത യാത്രയ്ക്കുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായി ജനറൽ ഇസോദ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ടൺ ഭാരവാഹകശേഷി മാത്രമുള്ള ചെറിയ ബോംബർ വിമാനത്തിൽ 11 ജപ്പാൻ സൈനികർക്കൊപ്പം നേതാജിക്ക് മാത്രം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ആകെ ലഭിച്ചത്. ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊവിൽ രണ്ടു പേർക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കാം എന്ന് ജപ്പാൻ സൈന്യം അറിയിച്ചു. അതുപ്രകാരം നേതാജിക്കൊപ്പം ഹബിബുർ റഹ്മാൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ബാങ്കോക്കിൽ നിന്ന് വൈകിട്ട് 5.15ന് അവർ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. വിമാനത്തിൽ ജപ്പാൻ ജനറൽ ഷിദേയിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി വിയറ്റ്‌നാമിലെ ടുറെയ്‌നിൽ തങ്ങിയ ശേഷം പിറ്റേന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 18ന് അതിരാവിലെ അവർ യാത്ര തുടങ്ങി. ഉച്ചയോടെ തയ്‌പേയിലെ തായ്‌ഹോകു വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനായി വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തു. ജപ്പാൻ അധീനതയിലുള്ള മഞ്ചൂറിയ വരെ പോകാനുള്ള ഇന്ധമാണ് നിറച്ചത്. അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30ന് വിമാനം ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ചു. രണ്ട് പൈലറ്റുമാർ അടക്കം 4 പേർ മുന്നിലും തൊട്ടുപിന്നിൽ വലതു വശത്തായി ജനറൽ ഷിദേയിയും ഇടത് വശത് പെട്രോൾ ടാങ്കിന് അരികിലായി നേതാജിയും പിന്നിൽ ഹബിബുർ റഹ്മാനും മറ്റുള്ളവരും ഇരുന്നു. വിമാനം ഉയർന്നുപൊങ്ങി 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വലിയ പൊട്ടിത്തെറി ശബ്ദം കേട്ടു. ആദ്യം ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണമെന്നാണ് അകത്തുള്ളവർ കരുതിയത്. എന്നാൽ വിമാനത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തെ പ്രൊപ്പെല്ലർ പൊട്ടിത്തകർന്ന ശബ്ദമായിന്നു അത്. ഉടൻ വിമാനം നിലത്തേക്ക് മൂക്കുകുത്തി വീണു.

പിന്നീട് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേതാജിക്ക് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഹബിബുർ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞതു പ്രകാരം ഇങ്ങനെയാണ്. താഴേക്ക് വീഴുമ്പോഴേക്ക് തന്റെ ബോധം മറഞ്ഞിരുന്നു. നിലത്തു വീണ് അൽപം സമയത്തിനുള്ളിൽ ബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ പെട്രോൾ വീണ് കുതിർന്ന കോട്ടൺ കാക്കി യൂണിഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന നേതാജിയെയാണ് കണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു നോക്കി. അപ്പോഴേക്കും തീ പടർന്നു പിടിച്ചിരുന്നു. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ അദ്ദേഹം അരയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഈരിമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ല. അത് അഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ച തന്റെ കൈയിലും പൊള്ളലേറ്റു. ഈ സമയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിലേക്ക് തീ പടർന്നു. അൽപസമയത്തിനുള്ളിൽ ഇരുവരും ബോധരഹിതരായി വീണു.

പിന്നീട് ഓർമ വരുമ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ നേതാജിക്ക് അരികിലുള്ള ബെഡിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു. അടുത്ത ആറ് മണിക്കൂറിൽ നേതാജിക്ക് ബോധം പോയും വന്നും നിന്നു. ഇടയ്ക്ക് ബോധം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അബിദ് ഹസ്സനെ അന്വേഷിച്ചു. എന്നാൽ, കൂടെയുള്ളത് താനാണെന്ന് ഹബിബുർ റഹ്മാൻ മറുപടി നൽകി. ജാപ്പനീസ് ഡോക്ർമാർ നേതാജിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ, രാത്രി ഒൻപതോടെ അദ്ദേഹം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. അപകടത്തിൽ ജനൽ ഷിദേയി അടക്കം 5 ജപ്പാൻ സൈനികരും മരിച്ചു. നേതാജിയുടെ മൃതദേഹം സിംഗപ്പുരിലേക്കോ ടോക്കിയോയിലേക്കോ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഹബിബ് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ അതിൽ പ്രായോഗിക പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്ന് ജപ്പാൻ സൈന്യം അറിയിച്ചതിനാൽ ഒടുവിൽ തയ്‌പേയിൽ തന്നെ സംസ്‌കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 20ന് നേതാജിയുടെ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിച്ച് ഭൗതിക അവശിഷ്ടത്തിൽ ഒരുഭാഗം ആശുപത്രിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള നിഷി ഹോൻങ്കാജി അമ്പലത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു.

സെപ്റ്റംബർ 5ന് മറ്റൊരു ഭാഗവുമായി ഹബിബ് തായ്‌പേയിൽ നിന്ന് വിമാനത്തിൽ ജപ്പാനിൽ എത്തി. യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ നേതാജിക്കൊപ്പമുണ്ടാകുകയും പിന്നീട് ബാങ്കോക്കിൽ വച്ച് പിരിയുകയും ചെയ്ത എസ്.എ. അയ്യർ അപ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു സൈനിക വിമാനത്തിൽ ജപ്പാനിൽ എത്തിയിരുന്നു. അപ്പോഴും നേതാജി മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു അയ്യർ. അദ്ദേഹം പലതവണ ഹബിബുർ റഹ്മാനോട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന സത്യം തന്നോട് പറയാൻ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഹബിബ് പറഞ്ഞതും ജപ്പാനിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ വിമാനത്തിൽ വച്ച് തന്നോട് ജപ്പാൻ നേവി അഡ്മിറൽ ചുദ പറഞ്ഞതും ഒരേ കാര്യമാണെന്ന് പതിയെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ 14ന് നേതാജിയുടെ ചിതാഭസ്മം ടോക്യോയിലെ സുഗിനാമി ജില്ലയിലെ റെൻകോജി എന്ന ചെറിയ ബുദ്ധക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു.

നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, ക്യാപറ്റൻ ലക്ഷ്മി.

∙ ബ്രിട്ടിഷുകാർക്ക് ആശ്വാസം

നേതാജിയുടെ മരണ വാർത്ത ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയത് വലിയൊരു ഷോക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിന് അതൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു. അവർക്കെതിരെ സൈനിക മുന്നേറ്റം നടത്താൻ ധൈര്യപ്പെട്ടൊരു ഇന്ത്യൻ നേതാവിന്റെ ശല്യം ഇനി ഉണ്ടാകില്ലെന്നതായിരുന്നു അതിന് കാരണം. എങ്കിലും ബോസ് മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായി ബ്രീട്ടീഷ് ഭണകൂടം രണ്ട് അന്വേഷണ സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചു. ഫിന്നി, ഡേവീസ് എന്നീ ഇന്റലിജൻസ് ഓഫിസർമാർ നയിച്ച ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ പല തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി. ഡേവീസിന്റെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബംഗാളി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എച്ച്.കെ. റോയി സയ്‌ഗോണിലും തായ്‌ഹോകുവിലും എത്തി ഇവിടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന സൈനിക ഓഫിസർമാർ, തയിപേയിലെ ആശുപത്രി ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ തുടങ്ങിയവരുമായി സംസാരിച്ചു. പിന്നീട് അന്വേഷ സംഘം ബാങ്കോക്കിലെത്തി ഓഗസ്റ്റ് 20ന് ജപ്പാൻ സൈനിക ഓഫിസർമാർ തമ്മിൽ നടത്തിയ ടെലിഗ്രാം വിരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. ഇതിൽ നിന്ന് ബോസിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായി.

∙ മഹാത്മ ഗാന്ധി പോലും വിശ്വസിച്ചില്ല

തെളിവുകൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പിച്ചപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മഹാത്മഗാന്ധി പോലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നേതാജി മരിച്ചതായി താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ എസ്.എ. അയ്യരുടെയും ഹബിബുർ റഹ്മാന്റെയും വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അറിഞ്ഞതോടെ താൻ മുൻപ് പറഞ്ഞത് മറക്കണമെന്നും നേതാജി നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അക്കാലത്ത് വിയന്നയിൽ താമസമാക്കിയിരുന്ന ബോസിന്റെ ഭാര്യ എമിലിയും അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്നത് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1946ൽ ഹരിൻഷാ എന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ അപകട സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചും നേതാജിയെ ചികിത്സിച്ച നഴ്‌സുമാർ അടക്കമുള്ളവരെ കണ്ട് സംസാരിച്ചും എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനം വിമാന അപകടത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ്. ഇതിനെല്ലാം പുറമേ ബോസിന്റെ സഹോദരന്റെ മകൻ ശിശിർകുമാർ ബോസ് 1965ൽ ജപ്പാനിലും തായ്‌വാനിലും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ അദ്ദേഹം വിമാന അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

∙ ഡോക്ടറുടെ മൊഴി

മൗണ്ട് ബാറ്റന്‍ പ്രഭുവിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ബ്രിട്ടിഷുകാർ വീണ്ടും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 1946 ഒക്ടോബറിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ക്യാപ്റ്റൻ അർഫ്രഡ് റെയ്മണ്ട് ടർണർ തായ്പേയ് ആശുപത്രിയിൽ നേതാജിയെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറായ ക്യാപ്റ്റൻ യോഷിമി തനെയോഷിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി.‘അപകടം നടന്ന എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് മിലിട്ടറി ഓഫിസർ ‘ചന്ദ്രബോസ്’ എന്ന പേര് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബോസിന്റെ ദേഹത്ത് ഗുരുതരമായ പൊള്ളലേറ്റിരുന്നു. ആദ്യത്തെ 4 മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം അർധബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം വെള്ളത്തിനാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു കപ്പിൽ അത് നൽകി. അദ്ദേഹം കൂടുതലും ഇംഗ്ലിഷിലായിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നത്. അതിനാൽ ഒരു പരിഭാഷകനെ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നകുമുറ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ബോസിന്റെ സംഭാഷണം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പരിചയമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പെട്ടെന്ന് ആളെ തിരിച്ചറിയാനായി. നാലു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് വഴുതി വീണു തുടങ്ങി. അന്ന് രാത്രിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒപ്പം ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ കേണൽ ബോസിന്റെ ശരീരം ടോക്കിയോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനാൽ ബോഡിയിൽ ഫോർമാലിൻ കുത്തിവയ്ക്കുകയും മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പെട്ടി തയാറാക്കി നൽകുകയും ചെയ്തു. ഓഗസ്റ്റ് 20ന് വാറന്റ് ഓഫിസർ നിഷി ആണ് ബോസിന്റെ ശരീരമടങ്ങിയ പെട്ടിയുമായി എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോയത്. എന്നാൽ തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം ചില കാരണങ്ങളാൽ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും തായ്പേയിൽ തന്നെ സംസ്കാരം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവിടെ ലഭ്യമായിരുന്ന ചെറിയ വിമാനങ്ങളിൽ കയറ്റാൻ കഴിയുന്നതിലും വലിപ്പം പെട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നതായിരിക്കാം കാരണം. ഉടൻ തന്നെ തയ്പേയിലെ ക്രിമെറ്റോറിയത്തിലേക്കുള്ള മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തയാറാക്കി നൽകി. ദഹിപ്പിച്ചശേഷം ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കേണലിന് കൈമാറി’

∙ ഇന്ത്യ അന്വേഷണ കമ്മിഷനെ നിയോഗിക്കുന്നു

ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായതിനുശേഷം 1951ൽ എസ്.എ. അയ്യർ ജപ്പാൻ സന്ദർശിച്ച് അന്ന് അപകടത്തിൽ പരുക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ട കേണൽ നോനോഗാക്കി, ക്യാപ്റ്റൻ അരൈ എന്നിവരെ സന്ദർശിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. ആറ് വർഷം മുൻപ് ഹബിബുർ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവരിൽ നിന്നും ലഭ്യമായത്. 1951 സെപ്റ്റംബർ 26ന് ഈ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നേതാജി മരിച്ചതായി അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി ജവാഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകി. എന്നാൽ. ഈ റിപ്പോർട്ട് പാർലമെന്റിൽ വച്ചപ്പോൾ പ്രതിഷേധമുയർന്നു. ഇതോടെ 1956ൽ നേതാജിയുടെ മരണം അന്വേഷിക്കാനായി ഒരു കമ്മിറ്റിയെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ചു. ഷാനവാസ് ഖാൻ, നേതാജിയുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ സുരേഷ് ചന്ദ്രബോസ്, പശ്ചിമബംഗാൾ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന എസ്.എൻ. മൈത്ര എന്നിവരായിരുന്നു അംഗങ്ങൾ. ഈ കമ്മിറ്റി സംഭത്തിന്റെ ദൃക്സാക്ഷികളായ ഒട്ടേറെപ്പേരിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുത്തു. എന്നാൽ, ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തയ്പേയുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അപകടം നടന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാനായില്ല. ബാങ്കോക്കിൽ നിന്ന് ടോക്കിയോ, സയ്ഗോൺ വഴി മഞ്ചൂറിയയ്ക്കും അവിടെ നിന്ന് റഷ്യയിലേക്കും കടക്കുകയായിരുന്നു നേതാജിയുടെ പദ്ധതിയെന്ന് യാത്ര സൗകര്യമൊരുക്കി നൽകിയ ജപ്പാൻ ജനറൽ ഇസോദ ഷാനവാസ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

റഷ്യക്ക് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ സമയം ജപ്പാനിലുള്ള അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ പിടിയിലാകുന്നതാണ് ബ്രീട്ടിഷുകാർക്ക് മുന്നിൽ അകപ്പെടുന്നതിലും നല്ലതെന്നും ബോസ് കണക്കുകൂട്ടി. നേതാജിക്ക് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ജനറൽ ഷിദേയി ജപ്പാൻ സൈന്യത്തിന്റെ മഞ്ചൂറിയയിലെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ആയി ചാർജെടുക്കാൻ പോകുകയായിരുന്നു. റഷ്യയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് നേതാജിക്കായി റഷ്യയോട് സംസാരിക്കാ കഴിയുമെന്നുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് അവർ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള കാരണമെന്നും കമ്മിറ്റി കണ്ടെത്തി. പാക്കിസ്ഥാനിൽ താമസമാക്കിയ ഹബിബുർ റഹ്മാൻ അവിടെ നിന്ന് എത്തി കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ മൊഴി നൽകി. ഡോ. യോഷിമി 1946ൽ ബ്രീട്ടീഷ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകിയ അതേ മൊഴി ആവർത്തിച്ചു.

പുറമേ യോഷിമിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡോ. സുരുതാ, അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട നാല് ജപ്പാൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വിമാനം സർവീസ് ചെയ്ത, അപകടം നടന്നത് നേരിൽ കണ്ട ഗ്രൗണ്ട് എൻജിനീയർമാർ തുടങ്ങിയവർ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മൊഴി നൽകി. ബോസിന്റെ പരിഭാഷകനായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയ നകാമുറ താൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിയതും ബോസിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും ആവർത്തിച്ചു. എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ശേഷം തയാറാക്കിയ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ബോസ് വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി അംഗങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഒപ്പു വച്ചു. എന്നാൽ, ഒപ്പു വച്ചശേഷം മനംമാറ്റമുണ്ടായ സുരേഷ് ചന്ദ്രബോസ് അപകടം നടന്നില്ലെന്നും സഹോദരൻ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിയോജനക്കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി. കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഉറച്ചു നിന്ന മറ്റു രണ്ടുപേർ അദ്ദേഹം മരിച്ചതായും ടോക്കിയോയിലെ റെൻകോ ജി ടെംപിളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടമാണെന്നും അത് എല്ലാം ബഹുമതികളോടെയും ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച് ഉചിതമായ സ്മാരകം നിർമിക്കണമെന്നും സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു.

∙ തുടരുന്ന അവ്യക്തത

വീണ്ടും നേതാജിയെ തങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന അവകാശവാദം പല വഴിക്ക് ഉയർന്നു തുടങ്ങി. ഉഹാപോഹങ്ങൾ ശക്തമായതോടെ 1970ൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജസ്റ്റിസ് ജി.ഡി. ഖോസ്‍ലയെ ഏകാംഗ കമ്മിഷനായി നിയമിച്ച് ബോസിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും അന്വേഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാല് വർഷത്തെ അന്വേഷണത്തിനു ശേഷം 1974ൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഷാനവാസ് ഖാൻ കമ്മിഷന്റെ കണ്ടെത്തൽ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ബോസിനെ കണ്ടതായുള്ള അവകാശ വാദങ്ങൾ വെറും ഹാലൂസിനേഷനോ ശ്രദ്ധനേടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളോ മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ പതനത്തോടെ അധികാരത്തിൽ വന്ന ജനതാ സർക്കാർ ഈ രണ്ടു റിപ്പോർട്ടുകളും തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

ഇന്ദിരാഗാന്ധി (Image- AFP).

22 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 1999ൽ ബംഗാൾ ജഡ്ജി ആയിരുന്ന മനോജ് മുഖർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു കമ്മിഷനെക്കൂടി നിയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹമാകട്ടെ യുപിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഗുംനാബി ബാബ എന്ന സന്യാസി നേതാജിയാണെന്ന പ്രചാരണം ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റ് നടത്തി. എന്നാൽ, പരിശോധനയിൽ നേതാജിയുടെ ഡിഎൻഎയുമായി സാമ്യമില്ലെന്ന കണ്ടെത്തിയതോട ആ വാദം തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. എന്നാൽ, തായ്ഹോകുവിൽ 1945 ഓഗസ്റ്റ് 18ന് വിമാന അപകടം നടന്നിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു കമ്മിഷന്റെ കണ്ടെത്തൽ. അതിന് കാരണമായി പറഞ്ഞത് അപകടത്തിന്റെ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവ ലഭ്യമല്ലെന്ന് തയ്‌വാൻ മറുപടി നൽകി എന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ, 1946 വരെ ജപ്പാന്റെ കൈവശമായിരുന്നു തയ്‌വാൻ. 1949ൽ മാത്രമാണ് ചിയാങ് കയ്ഷെക് തായ്‌വാൻ കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം സ്ഥാപിച്ചത്. സ്വാഭാവികമായും അവർക്ക് അപകടത്തിന്റെ രേഖകൾ ലഭിക്കില്ല. 2006ൽ സമർപ്പിച്ച മുഖർജി കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഈ കാരണങ്ങളാൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

∙ സുഗത ബോസ് പറയുന്നത്

നേതാജി റഷ്യയിലേക്ക് രക്ഷപെട്ടതായും അവിടെ ജയിലിൽ മരിച്ചതായുമുള്ള വാഗദതികൾക്ക് യാതൊരു തെളിവും ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദര പുത്രൻ ശിശിർ കുമാർ ബോസിന്റെ മകനും പ്രമുഖ ചരിത്രകാരനുമായ സുഗതബോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സുഗത ബോസ് എഴുതിയ ‘ഹിസ് മജസ്റ്റീസ് ഒപ്പോണന്റ്’ എന്ന പുസ്തകം ബോസിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രചരിക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കെല്ലാം കൃത്യമായ മറുപടി നൽകുന്നതാണ്.

ബോസിനൊപ്പം ഐഎൻയുടെ മുൻനിര പോരാളികളായിരുന്ന ഗുർബക്ഷ് സിങ് ധില്ലൻ, എസ്.എ. അയ്യർ, പ്രേംകുമാർ സാഗൽ, ജാനകി അതിനാഹാപ്പൻ, തുടങ്ങിയവരെല്ലാം അദ്ദേഹം വിമാന അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന ഹബിബുർ റഹ്മാന്റെ വാദമാണ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇന്നും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് സുബാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്ന നേതാജിക്ക് തങ്ങളെ വിട്ട് അങ്ങനൊന്നും പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നു തന്നെയാണ്.

