നിലമ്പൂരിൽ മരംമുറിക്കവെ ശിഖരം തലയിൽ ഒടിഞ്ഞു വീണ് ഒരാൾ മരിച്ചു

നിലമ്പൂർ∙ മരംമുറിക്കവെ ശിഖരം തലയിൽ ഒടിഞ്ഞു വീണു ഒരാൾ മരിച്ചു. മരംമുറി തൊഴിലാളിയായ അകമ്പാടം ആനപ്പാറ കളത്തിങ്ങൽതൊടി അബ്ദുൽ നാസർ (54) ആണ് മരിച്ചത്. അകമ്പാടം നമ്പൂരിപ്പൊട്ടിയിൽ സ്വകാര്യ എസ്റ്റേറ്റിൽ റബർമരം മുറിക്കവെ രാവിലെ 7.30ന് ആണ് അപകടം.

ശിഖരത്തിൽ കയർ കെട്ടി അബ്ദുൽ നാസർ മരത്തിന്റെ ചുവടു വാൾകൊണ്ടു മുറിച്ചു തുടങ്ങി. കേടുണ്ടായിരുന്ന ശിഖരം ഒടിഞ്ഞ് അബ്ദുൽ നാസറിന്റെ തലയിൽ വീണു. ദേഹത്തുനിന്നു ശിഖരം സഹപ്രവർത്തകർ എടുത്തു മാറ്റി ഗുഡ്സ് ജീപ്പിൽ കയറ്റി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു.

വഴി മധ്യേ ആംബുലൻസിൽ മാറ്റി കയറ്റി. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഭാര്യ: സുബൈദ. മക്കൾ: റിൻഷാദ്, അർഷാദ്, റിൻഷ. മരുമകൻ: ജാബിറലി.

